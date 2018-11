Tajné služby, polícia a pohraničníci v Poľsku mali plné ruky práce

Pochod nezávislosti v Poľsku 11. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava/Vroclav 11. novembra (TASR) - Poľské bezpečnostné zložky poskytli pred vyvrcholením osláv 100. výročia nezávislosti vo Varšave Pohraničnej stráži údaje okolo 400 aktivistov zo zahraničia, ktorí sa chystali na spomienkové slávnosti v Poľsku. Väčšinu z týchto osôb z radov hlavne neofašistov, pravicových radikálov a obdivovateľov Stepana Banderu na poľské územie pohraničníci nevpustili. Na území krajiny zadržali polícia a ďalšie bezpečnostné zložky pred nedeľňajšími pochodmi vo Varšave rádovo desiatky osôb a uskutočnili domové prehliadky ich bydlísk.Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra PAP s odvolaním sa na hovorcu ministra pre koordináciu tajných služieb Stanislawa Žaryna.Podľa jeho slov boli medzi osobami nevpustenými do Poľska aj občania Švédska a Ruskej federácie.Z Varšavy, kde sa v nedeľu vydalo do ulíc podľa neoficiálnych odhadov štvrť milióna ľudí, hlásili aj ojedinelé incidenty vrátane pálenia vlajky Európskej únie, či prítomnosti vlajok talianskych neofašistov a iných extrémistických zoskupení v mase účastníkov, či skandovania radikálnych hesiel.Michal Dworczyk, šéf kancelárie poľského premiéra na to pre PAP reagoval slovami:O výtržnostiach počas Pochodu nezávislosti vo Vroclave, ktorý napokon vedenie mesta predčasne rozpustilo, priniesla v nedeľu večer spravodajská televízia TVN24.Podľa rovnakého zdroja tam hodené fľaše zranili tri osoby, službukonajúceho policajta, Poľku a Brita.Pochod najskôr pozastavili, avšak po opakovanom odpaľovaní petárd a inej pyrotechniky i hroziacom strete s protidemonštrantmi ho rozpustili.