Macron: S Trumpom sa mi spolupracuje dobre

Na archívnej snímke Emmanuel Macron a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že sa mu s jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom spolupracuje dobre, pretože mávajú, ktorým šéf Elyzejského paláca dáva prednosť pred komunikáciou prostredníctvom tvítov.povedal Macron v rozhovore pre stanicu CNN, ktorá ho odvysielala v nedeľu.Trump, iba niekoľko hodín pred svojím príchodom do Francúzska, kde sa zúčastnil na oslavách 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny, využil Twitter na kritiku Macronových návrhov na zriadenie armády Európskej únie. Macron v utorok vyhlásil, že EÚ musí byť schopná brániť sa voči Rusku bez toho, aby sa musela spoliehať na USA.V danom rozhovore, ktorý CNN nakrútila s Macronom v sobotu v Elyzejskom paláci, francúzsky prezident popísal svoje stretnutie s Trumpom ako pozitívne, tvrdiac, že obaja poznajú oblasti, na ktorých sa nezhodujú - klimatické zmeny, obchod a multilateralizmus.zdôraznil.Témy, ku ktorým majú rovnaký postoj, zahŕňajú Trumpovo trvanie na tom, aby európske štáty zvýšili svoj obranný rozpočet a prispievali väčším dielom do spoločného financovania Severoatlantickej aliancie. Podotkol však, že by bolo chybou, ak by to malo znamenať väčší nákup americkej vojenskej výzbroje alebo obranných zariadení z iných krajín.Macron uviedol, že boj proti terorizmu je ďalšou oblasťou, v ktorej sa s Trumpom zhoduje aMacron by sa podľa vlastných slov označil za patriota, ale nenazýval by sa, ako to v októbri spravil Trump na republikánskom mítingu v americkom štáte Texas.