Tajomný svet Andary. Nové slovenské fantasy

Spoznáte Lindu, ktorej mama odišla, keď bola ešte malá...a teraz môže nájsť tak túžobne hľadané odpovede na otázky.

V deň svojich pätnástych narodenín Linda vo vzduchu z dlhej chvíle pootočí starodávnym kľúčom, ktorý jej ostal po zmiznutí mamy ako jediná pamiatka... a odrazu sa jej život radikálne zmení. Svetelné dvere ju zavedú priamo do Andary – sveta velebiaceho moc prírody, ktorý si ľudia kedysi dávno vytvorili ako kópiu toho reálneho a v ktorom platia iné zákony a iný čas.

Túžba odhaliť, čo sa stalo s jej mamou, ju ženie vpred. Je taká silná, že sa jej rozhodne pomôcť aj výnimočná sila ovládajúca tento tajomný svet. Naučiť sa ovládať získaný dar môže znamenať viac ako len cestu k mame. Linda netuší, že sa sama stáva zbraňou proti zlu, ktorému sa doteraz nedokázal nik iný postaviť. Ani samotná Andara. Dosiaľ nepoznaná moc však zároveň priťahuje nepredstaviteľné nebezpečenstvo...

Linda a kľúč od Andary ponúka zaujímavý nápad: záhadný kľúč, ktorý nepasuje do žiadnej zámky v dome. No predsa len je tu jeden taký, ktorý vyčkával celý čas, kým ho nedostane do rúk Linda. A odvtedy už nebude len obyčajným dievčaťom.

Dostane sa do neznámeho sveta, v ktorom má mimoriadny význam vzťah prírody a človeka. A čo Linda nečakala – jej príchodom získava Andara mocnú zbraň...

„Snažil som sa priniesť príbeh, ktorý poteší aj tých odvážnych, ktorí si príbeh prečítajú opakovane. Viem o takých čitateľoch a práve pre nich je toho viac, čo bude dávať v príbehu celkom iný zmysel. Najmä ak Linda spoznáva celkom neznámy svet, kde už samotnému čitateľovi vtedy nedáva zmysel vôbec nič," povedal autor T.Galierik.