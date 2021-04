Emma Drobná a raper Dorian si urobili leto už teraz. V novom klipe natočenom na mobil

Spolupráca kolektívu sa oplatila

Videoklip plný farieb

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Speváčka Emma Drobná a český raper Dorian dali dokopy letný singel Feeling, ktorý sa stane hitom. V pražskom štúdiu k nemu hneď natočili aj videoklip a to len na mobil. Kvalitou však presvedčí.Myšlienka vytvoriť novú skladbu vznikla počas zimných večerov, kedy sa český raper Dorian zveril fanúšikom, že chce pripraviť novú skladbu. "Nápad na spoločný beat vznikol počas jedného zimného livestreamu. Zveril som sa fanúšikom, že by som rád spolupracoval so slovenskou speváčkou. Vznikla z toho výzva, ktorej sa chopila práve Emma, z čoho som mal veľkú radosť," uviedol Dorian.Z malej myšlienky sa stala skutočnosť po zapojení producentov Jerry Lea a Naume, ktorí sú autormi pôvodného beatu. Text vytvorili Emma a Dorian spolu s Adriánom Líškom, ktorý sa zároveň postaral o mix hudby. Celý text tak vznikol počas štyroch večerov na live streame na Instagrame. "Bol to experiment, ale kolektívna kreativita nesklamala," doplnila k tvorbe skladby Emma Drobná.Pôvodne sa mal klip točiť na Ibize, ale vtedajšie opatrenia jeho tvorcom nepriali. Autor, producent a súčasne kameraman klipu Boris Holečko sa preto rozhodol, že ho natočia v pražskom štúdiu. Na jeho príprave sa podieľala agentúra Cheil. Navyše padlo rozhodnutie, že celý klip sa natočí na smartfón Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. "Súčasná situácia kladie pred umelcov mnoho prekážok, ale výzvy môžu priniesť aj nové a nevšedné nápady. A tak sme sa namiesto drahej produkcie na Ibize rozhodli ukázať, že skvelé veci môžu vzniknúť aj vo vysočanskom štúdiu s dobrým smartfónom v ruke," uviedol Boris a zároveň dodal: "Smartfón S21 Ultra dokáže zachytiť krásne a sýte farby, takže color grading v postprodukcii bol minimálny. Vo videu sú dokonca z väčšej časti využité zábery priamo zo smartfónu bez dodatočných farebných korekcií. Je super ľuďom ukázať, čo dokáže natočiť smartfón, ktorý je súčasťou našich bežných dní."Singel Feeling už hrá vo vybraných rádiách a bude nasadený aj do hudobných televíznych kanálov. Ak máš chuť, môžeš si ho vypočuť aj na Spotify Informačný servis