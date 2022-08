Tajomstvo sídla Chimneys. Skvelá detektívka od Agathy Christie

V tomto znamenitom detektívnom príbehu s prvkami špionáže sa prvýkrát objaví postava svojrázneho inšpektora Battla, známa z románov s legendárnym Herculom Poirotom.

Keď sa Anthony Cade ochotne vzdá nezáživného miesta turistického sprievodcu v Južnej Afrike, aby namiesto dávneho priateľa dopravil do Anglicka dve zásielky – rukopis pamätí grófa Stylptiča a zväzok ľúbostných listov podpísaných istou Virginiou Revelovou – nemá ani potuchy, že sa vďaka tomu ocitne v centre medzinárodného sprisahania a vyšetrovania vraždy.

Po príchode do Londýna však čoskoro zistí, že o memoáre bývalého predsedu vlády nepokojmi zmietaného Hercoslovenska je až podozrivo veľký záujem a odovzdať ich pravému adresátovi nebude vôbec jednoduché. Anthony vyhľadá pisateľku záhadných listov, pôvabnú Virginiu Revelovú, no kým sa nazdá, pomáha jej odpratať mŕtvolu zavraždeného muža, ktorá sa nevedno ako ocitla v jej dome. A tak mu neostáva nič iné, iba začať pátrať na vlastnú päsť...

Tajomstvo sídla Chimneys je špionážne ladená detektívka z roku 1925, napísaná ľahkým, pútavým štýlom a hoci nepatrí k tomu najlepšiemu od Agathy Christie, pre skalným fanúšikov autorky to bude povinná jazda. Navyše ak ide o prvý preklad do slovenčiny.

Vražda istého Taliana a neskôr aj neznámeho grófa Stanislava z Hercoslovenska. Tajné chodby, ukradnuté diamanty, vydieranie, záhadné ľúbostné listy...a napokon veľmi nečakané rozuzlenie, ktoré vás priklincuje k stoličke. Určite zostanete prekvapení.

Dve zaujímavosti.

Agatha Christie napísala podľa knihy v roku 1931 aj divadelnú hru s názvom Chimneys, ale z neznámych dôvodov ju nikdy neuviedli na divadelné dosky. Stalo sa tak až po 70. tokoch a to v Kanade v roku 2003.

Niektoré postavy sa neskôr objavili aj v detektívke Záhada siedmich ciferníkov – lady Eileen, jej otec či kriminalista Battle. Ten dokonca vystupuje aj v ďalších knihách, v Kartách na stole v spoločnosti Hercula Poirota, pani Oliverovej a plukovníka Racea.

„Chimneys?“ zopakoval. „Zvláštne.“

„Prečo? Hovorí ti to niečo?“

„Tak sa volá jedno anglické panské sídlo, drahý James. Trávia tam víkendy členovia kráľovskej rodiny, rokujú v ňom diplomati.“

„Preto som rád, že pôjdeš do Anglicka namiesto mňa. Ty sa vieš pohybovať v takom prostredí,“ lichotil mu Jimmy. „Ja, neokrôchanec z kanadskej divočiny, by som tam bol ako slon v porceláne. Zato ty, ktorý si študoval v Etone a Harrowe…“

Milan Buno, knižný publicista