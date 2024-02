Takáč: Alfou a omegou novely Trestného zákona je zrušenie ÚŠP a špeciálneho prokurátora Lipšica

11.2.2024 (SITA.sk) - Najpodstatnejšou súčasťou koaličných zmien trestného práva je zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč Smer-SD ) s tým, že ide o „alfu a omegu“ novely Trestného zákona.„Je to zrušenie špeciálneho prokurátora pána Lipšica, ktorý tu tri a pol roka spolu s vládou Hegera a Matoviča robili bezprecedentné veci,“ vyhlásil Takáč. Ako ďalej povedal, verí, že novela vstúpi do platnosti.„Je bezprecedentné, aby prezidentka päť minút po tom, čo bola táto novela schválená v parlamente, sa v zásade vyjadrí, že spraví všetko pre to, aby táto novela neprišla do platnosti. Je to podľa mňa pošliapavanie demokracie ako takej,“ skonštatoval minister.V prípade, že v budúcnosti z aplikačnej praxe vyplynú problémy spojené s novelou, „čo sa týka jednotlivých sadzieb, premlčacích dôb a tak ďalej“, parlament ju môže podľa Takáča upraviť.Podľa opozičného poslanca Mariána Čaučíka KDH ) preberá koalícia do Trestného zákona veci z iných krajín chaotickým spôsobom. „Ja by som to prirovnal, že ja to taký šalát bez receptu,“ skonštatoval Čaučík.