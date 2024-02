Poslanci nemali pri schvaľovaní novely Trestného zákona všetky informácie, priznal Michelko

11.2.2024 (SITA.sk) - Poslanci parlamentu nemali pri schvaľovaní novely Trestného zákona k dispozícii všetky informácie. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to povedal koaličný poslanec Roman Michelko (klub SNS ) v súvislosti so skrátením premlčacích lehôt za niektoré trestné činy vrátane znásilnenia.„Možno sme neboli celkom presne informovaní. Toto nie je náš rezort (spravodlivosť, pozn. SITA), nemáme tam ani štátneho tajomníka,“ zdôraznil Michelko.Ako ďalej uviedol, o problematike budú poslanci s klubu SNS ešte diskutovať. „Neočakávali sme, že to bude takto zneužité,“ vyhlásil Michelko s tým, že koaliční poslanci nemajú problém počúvať racionálne argumenty. „Ak toto je naozaj veľký problém, nie je problém kedykoľvek novelizovať zákon,“ uviedol poslanec.Ak prezidentka podľa Michelka novelu vráti do parlamentu, koalícia sa môže vecou znovu zaoberať. „Sme schopní otvoriť o tomto debatu a vieme prípadne urobiť nejakú korekciu,“ dodal Michelko s tým, že poslanci o veci hlasovali v dobrej viere, že hlasujú za transpozíciu práva okolitých vyspelých krajín.