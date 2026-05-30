Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
Včera Archív správ Nastavenia
30. mája 2026
Takáč má jasno o budúcich parlamentných voľbách, Smer podľa neho pôjde do boja samostatne a zvíťazí
30.5.2026 (SITA.sk) - Smer chce ísť sám, opozícia uvažuje o spájaní.
Strana Smer-SD pôjde podľa ministra pôdohospodárstva a podpredsedu strany Richarda Takáča do budúcoročných parlamentných volieb samostatne ako suverénna strana so suverénnym predsedom. Je tiež presvedčený o jej víťazstve v budúcich parlamentných voľbách. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy v Slovenskom rozhlase.
„Progresívne Slovensko sa bude snažiť o to, aby neprepadol žiadny opozičný hlas," uviedol Takáčov diskusný oponent, poslanec a podpredseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Ivan Štefunko k tomu, či opozičné strany vytvoria pred parlamentnými voľbami spoločný blok. Dodal, že k uvedenému cieľu s neprepadaním opozičných hlasov smerujú aj ich aktivity súvisiace so spájaním opozičných strán. Nedávny prieskum pri tom ukázal, že ak by sa pätica opozičných strán zahŕňajúca PS, Demokratov, KDH, SaS a Hnutie Slovensko spojila do jedného bloku, voľby by síce tento blok vyhral, no nemal by dostatok mandátov na parlamentnú väčšinu.
Štefunko na margo kauzy spojenej s matkou predsedu hnutia Michala Šimečku zdôraznil, že kauza Marty Šimečkovej nie je kauzou ich politického hnutia, ani jeho lídra. V súvislosti s vedením Progresívneho Slovenska poukázal, že Šimečka na nedávnom sneme dostal silný mandát a strana pod jeho vedením posilnila aj v prieskumoch preferencií. „Ja som spokojný,” deklaroval Štefunko. Rovnako vyjadril presvedčenie, že Šimečka povedie progresívcov aj do budúcoročných parlamentných volieb.
Zdroj: SITA.sk - Takáč má jasno o budúcich parlamentných voľbách, Smer podľa neho pôjde do boja samostatne a zvíťazí © SITA Všetky práva vyhradené.
