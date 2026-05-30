Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Opitý vodič v Podbrezovej narazil autom do bytového domu, nafúkal viac ako dve promile – FOTO
Mladý vodič havaroval v Podbrezovej pod vplyvom alkoholu. Muž nabúral autom do bytového domu, po nehode nafúkal vyše dve promile. O prípade, ...
30.5.2026 (SITA.sk) - Mladý vodič havaroval v Podbrezovej pod vplyvom alkoholu.
Muž nabúral autom do bytového domu, po nehode nafúkal vyše dve promile. O prípade, ktorý sa stal v piatok 29. mája vo večerných hodinách v obci Podbrezová (okres Brezno) v miestnej časti Kolkáreň, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Podľa predbežných zistení 27-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a následne mal zísť mimo vozovku a vraziť do bytového domu. V čase nehody sa v aute nachádzali s vodičom ďalšie dve osoby, 68-ročný muž, ktorý bol bez zranení a 19-ročná spolujazdkyňa, ktorá bola prevezená do nemocnice v Brezne,” uvádza polícia.
Doplnila, že vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol, nafúkal viac ako dve promile a na mieste mu zadržali vodičský preukaz. Polícia začala v prípade trestné stíhanie, vznesené bolo i obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Každé rozhodnutie sadnúť si za volant po požití alkoholu môže mať vážne následky pre vodiča, spolujazdcov aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Myslime na bezpečnosť seba aj druhých a za volant sadajme vždy triezvi. Zodpovednosť na cestách zachraňuje životy,” uzavreli policajti.
Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič v Podbrezovej narazil autom do bytového domu, nafúkal viac ako dve promile – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
