Take That ohlásili predskokana koncertu - je ním slovenská speváčka Lina Mayer

Toto ikonické hudobné zoskupenie zavíta konečne prvýkrát na Slovensko a v bratislavskej TIPOS ARÉNE odohrá svoj dlho očakávaný koncert.

Bristká formácia Take That si získala srdcia fanúšikov najmä v 90.rokoch. Majú na konte množstvo hitov ako napriklad Back for Good, Babe či Relight My Fire. Vydali niekoľko úspešných albumov. Ich najnovší počin s názvom This Life vyšiel minulý rok a podarilo sa mu vyšplhať na prvé miesto oficiálnych britských rebríčkov. V Británii vypredávajú jeden koncert za druhým a tentoraz konečne zavítajú aj na Slovensko.

Predskokanom ich koncertu v Bratislave bude domáca speváčka Lina Mayer, ktorú si vybrala priamo kapela Take That. Lina Mayer je jednou z najvýraznejších tvárí súčasnej popovej hudby na Slovensku. Je autorkou rádiových hitov ako Personal Sky, ktorý speváčku dostal na popredné miesta rádiových hitparád. Postupne si tak začala získavať pozornosť médií a fanúšikov, o čom svedčí aj rádiové ocenenie Objav roka 2016 a Speváčka roka 2017 Rádia Európa 2 a tiež nominácia na prestížne ocenenie OTO 2020. V apríli 2019 vydala svoj štúdiový album. Ten jej pokrstila a capella formácia Fragile, ktorej je zároveň aj členkou. Nasledovali ďalšie úspešné rádiové single tentoraz v slovenčine ako Stratená, či Vesmír.

Speváčka pravidelne koncertuje nielen s Fragile, ale aj s vlastnou kapelou a tentoraz sa predstaví aj fanúšikom Take that. „Spievať pred vyše 8 tisíc ľuďmi nie je málo. Uvedomujem si, že to nie sú moji fanúšikovia, ale fanúšikovia Take That. Som poctená, že si vybrali práve mňa a prijímam túto výzvu s pokorou a veľmi sa na to teším. Budem sa snažiť spraviť čo najlepší opening. Pripravujeme špeciálnu laserovú show plnú zaujímavých efektov. Okrem mojich najobľúbenejších skladieb zaradím do playlistu aj doposiaľ nezverejnené piesne z pripravovaného albumu, ktorý vychádza čoskoro,“ dodáva Lina.

Ďalší míľnik v jej kariére

Vystupovanie pred svetovo známymi interpretmi však pre Linu nie je novinkou. V marci 2019 si ju totiž vybrala americká hudobná rocková skupina X Ambasadors (autori hitu Renegades) za svojho predskokana v Bratislave počas ich svetového turné. Avšak spraviť koncert pred hudobnou formáciou Take That, ktorá pobláznila fanúšičky po celom svete v 90. rokoch, je pre Linu predsa len v niečom iné. „Moja staršia sestra bola beznádejne zamilovaná do týchto chalanov, v detskej izbe sme mali po stenách rozvešané ich plagáty. A tak sa to na mňa nalepilo, že poznám takmer doslova desiatky ich songov, mám napozerané ich videoklipy. Úplne som ich žrala,“ smeje sa Lina. „Som rada, že pokračujú v tvorbe aj po rozchode s Robbiem Williamsom. Takže ako ich fanúšik už od detských čias, sa veľmi teším na ich koncert a verím, že si ho všetci užijeme" dodáva.

