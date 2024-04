TAKE THAT - vystúpia prvý krát na Slovensku !

Ich turné s názvom This Life On Tour bude mať zastávku po prvý krát aj na Slovensku.15.októbra 2024 sa obľúbená skupina predstaví naživo v TIPOS Aréne v Bratislave.



Britská skupina, ktorá pobláznila celý hudobný svet v 90. rokoch sa predstaví v Bratislave v zložení Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald. Take That sú známi svojimi impozantnými produkčnými show a úžasnými živými vystúpeniami. Momentálne držia rekord v počte vystúpení v londýnskej O2 aréne s ohromujúcimi 34 hlavnými koncertmi. Ich turné "Progress" v roku 2011 prelomilo rekordy v predajnosti predajom viac ako 1 milióna vstupeniek za menej ako 24 hodín, čím sa stalo najväčším turné vo Veľkej Británii a zaradilo ich na tretie miesto vo svetovom rebríčku „Top 25 Tours“ podľa Billboardu.

Minulý rok vydala skupina Take That svoj deviaty štúdiový album s názvom This Life, ktorý predstavuje prvý album kapely od roku 2017, kedy vyšiel album Wonderland. Tento album sa rýchlo vyšplhal na prvé miesto oficiálnych britských rebríčkov a stal sa najpredávanejším albumom britských umelcov v roku 2023, pričom jeho predaje prevýšili celkový súčet predajov top 25 albumov. Krásne melódie, vznešené refrény a sofistikované harmónie dokonale spájajú ich hlasy. Hlavný singel "Windows", prvá pôvodná skladba kapely po viac ako piatich rokoch, naznačuje novú éru pre jednu z najpredávanejších britských skupín. Éru plnú energie, kreativity a neustálej túžby prekvapiť a posúvať sa vpred.

Bratislavu čaká na jeseň tohto roka dlho očakávaný koncert plný hitov od Take That.



