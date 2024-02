Takmer 80 mimovládok žiada zrušiť rozhodnutie ministra Suska, spustili petíciu

Štát zrušil už druhú dotačnú výzvu

Budú žiadať o vysvetlenie

Ministerstvo chce vypísať novú výzvu

21.2.2024 (SITA.sk) - Takmer 80 mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ľudským právam, spustilo petíciu za zrušenie rozhodnutia ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ). Ten v utorok 19. februára rozhodol o zrušení jedinej dotačnej výzvy na ochranu ľudských práv v roku 2024.„Slovenská republika tak oficiálne, minimálne v tomto roku, finančne nepodporuje a nepodporí projekty organizácií občianskej spoločnosti, cirkevných organizácií, škôl a samospráv zamerané na predchádzanie diskriminácii, rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu,“ uviedla nezisková organizácia Post Bellum , ktorá je jedným z organizátorov petície.V petícii vyjadrujú organizácie zásadný nesúhlas so samotným zrušením štátnej dotačnej výzvy ako aj so spôsobom jej zrušenia len deň pred plánovaným ústnym vypočutím žiadateľov o dotácie a bez akéhokoľvek vysvetlenia.Post Bellum zdôrazňuje, že Slovensko je demokratický štát, ktorého základným cieľom by mala byť ochrana ľudských práv a slobôd.„S nástupom novej vlády však vidíme odklon od týchto zásadných tém a denne sme konfrontovaní s aroganciou moci, nerešpektovaním participatívnych procesov a postupnou deštrukciou demokratických inštitúcií. Iba v priebehu niekoľkých mesiacov štát zrušil už druhú dotačnú výzvu, v ktorej úspešné, podporené projekty mali v cieľoch zachovanie, ochranu a podporu demokratickej Slovenskej republiky a ľudských práv a slobôd,“ uviedla neziskovka.K petícii sa pridal aj predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac . Kompetentných bude žiadať o vysvetlenie. Nestotožňuje sa s argumentáciou, že ide o zastavenie dotácií pre liberálne mimovládne organizácie.„Nie je to pravda. Z tejto dotačnej výzvy boli v minulosti financované organizácie ako Univerzita Komenského, viaceré ženské organizácie, organizácie našich zdravotne i mentálne postihnutých spoluobčanov, ale aj organizácie, ktoré by sme pokojne mohli označiť ako konzervatívne,“ spresnil Zajac. Dodal, že ochrana ľudských práv sa týka všetkých a rezort spravodlivosti výzvu zrušil bez akejkoľvek náhrady. Ministerstvo spravodlivosti zrušilo aktuálnu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Ľudské práva 2024 vo výške 769 500 eur. Rezort tvrdí, že finančné prostriedky z tejto schémy plánuje presunúť na pomoc najzraniteľnejším obetiam násilia a ochranu ich ľudských práv.„V tejto súvislosti prebieha komunikácia, cieľom ktorej by malo byť zriadenie pracovnej skupiny zloženej z odborníkov na danú problematiku. O tomto zámere a prípadnom vypísaní novej výzvy budeme informovať,“ informoval rezort spravodlivosti.