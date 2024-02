Slovensko sa stalo súčasťou odmínovacej koalície a pomôže pri vyčistení územia Ukrajiny (foto)

Odmínovacie komplety Božena

Nesmrtiaca pomoc Ukrajine

21.2.2024 (SITA.sk) - Slovensko sa stalo súčasťou odmínovacej koalície. Informovalo o tom Ministerstvo obrany (MO) SR s tým, že slovenská delegácia na čele s ministrom obrany Robertom Kaliňákom Smer-SD ) sa zúčastnila na prvom tohtoročnom zasadnutí ministrov obrany NATO v Bruseli.Ministri rokovali o aktuálnych otázkach a výzvach, ktorým čelí Severoatlantická aliancia. Ako rezort obrany priblížil, záujmom Slovenska je podieľať sa na riešeniach, ktoré budú prispievať k lepšej bezpečnostnej situácii. Slovensko sa preto spolu s ďalšími 19 spojencami stalo súčasťou odmínovacej koalície, ktorú vedie Litva a Island.„Odmínovacia koalícia pomôže pri vyčistení územia Ukrajiny od mín a výbušných predmetov. Odmínovacie komplety Božena z dielne slovenského výrobcu Way Industries patria medzi modernú techniku žiadanú našimi partnermi, ktorá sa nestratí ani v medzinárodnej konkurencii. Aj takto vieme priložiť ruku k dielu pri uľahčení návratu civilného obyvateľstva do ich domovov," informovalo MO SR.Dodalo, že ponúkli svojim partnerom slovenskú techniku UDS z dielne CSM Industry v Tisovci a diaľkový detektor Falcon 4G od SEC Technologies z Liptovského Mikuláša. Rezort spresnil, že všetky tieto produkty môžu spoločne slúžiť ako nesmrtiaca pomoc Ukrajine „Zaujali aj našich partnerov. Slovenský obranný priemysel má čo ponúknuť, no ak chceme naplniť jeho potenciál, musíme plnohodnotne naštartovať aj výskum a vývoj," doplnil rezort.Partnerstvá a spolupráca sú podľa MO SR pre Slovensko kľúčové. Minister obrany preto využil túto príležitosť aj na neformálne rozhovory s ministrami obrany partnerských štátov. „Dokážeme nielen zlepšovať obranu našej vlasti, ale vytvárame aj príležitosti pre slovenský obranný priemysel," uzavrel rezort.