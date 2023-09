Takmer 90 percent Slovákov nepovažuje témy predvolebnej kampane za dôležité, od vlády očakávajú riešenie reálnych problémov

Skutočne dôležité témy

Kľúčové faktory voličov

26.9.2023 (SITA.sk) - Ľudia na Slovensku nepovažujú témy, ktoré riešia politické strany v predvolebnej kampani, za dôležité pre kvalitu ich života.Ako vyplynulo z kontinuálneho prieskumu Ako sa máte Slovensko?, myslí si to 88 percent z opýtaných. Od novej vlády očakávajú, že bude schopná riešiť reálne problémy a bude pre ľudí príkladom v oblasti vzdelávania a slušnosti.Prieskum iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Prieskum prebiehal od 30. augusta do 6. septembra na vzorke tisíc respondentov.Ako ďalej vyplynulo, len 11,6 percenta opýtaných je názoru, že politické strany sa v kampani dostatočne venujú skutočne dôležitým témam.Zvyšní respondenti si myslia opak, čo môže byť dôvodom, prečo ľudia pri výbere politickej strany zohľadňujú viac faktor dôvery a dlhodobé postoje strán ako ich politický program.„Prvé dva faktory sú dokopy rozhodujúce pre viac ako polovicu voličov. Program je kľúčovým faktorom len pre necelú pätinu voličov," uviedla agentúra Seesame.Z prieskumu dlhodobo vyplýva, že prioritami, ktorým by sa podľa ľudí mala venovať nová vláda, sú zdravotníctvo, nezávislosť a nestrannosť súdnictva, boj proti korupcii a riešenie dôsledkov inflácie.„Aj keď si 70 percent ľudí myslí, že zdravotníctvo by malo byť prioritou, len 30 percent z nich pozná veľmi dobre alebo celkom dobre program v oblasti zdravotníctva tej strany, ktorú zvažujú voliť," spresnila agentúra Seesame.Prieskum ďalej ukázal, že ľudia od novej vlády očakávajú, že bude inteligentná, vzdelaná, bude vládnuť slušne, a že jej členovia budú bezúhonní. 76 percent respondentov očakáva, že vláda bude schopná riešiť skutočné problémy, ktoré ovplyvňujú kvalitu života.