Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, štyri politické subjekty sú tesne nad piatimi percentami

26.9.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) aktuálne vedie prieskum verejnej mienky so ziskom 19,7 percenta. Progresívci tak preskočili stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) , ktorá v nich dlhodobo viedla. Tej aktuálne namerali 19,4 percenta.Na treťom mieste sa umiestnila strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 10,5 percenta. Do parlamentu by sa dostala aj koalícia OĽaNO a priatelia, ktorej dôveruje 9,5 percenta voličov. Nasleduje hnutie Republika s 8,5-percentnou dôverou.Prieskum pripravila prieskumná agentúra NMS Market Research Slovakia pre Denník Sme. Zber dát sa uskutočnil od 21. septembra do 24. septembra na vzorke 1 411 respondentov.Tesne nad piatimi percentami sa aktuálne umiestnili štyri politické subjekty – Sloboda a Solidarita (SaS) Sme rodina . Ďaleko pod hranicou piatich percent skončila strana Aliancia s 3,1 percenta voličmi či Demokrati , ktorých by volilo 2,3 percenta respondentov.Strana Smer-SD a hnutie PS by v parlamente obsadili zhodne po 33 kresiel. Hlas-SD by získal 18, OĽaNO a priatelia 16 a Republika 14 mandátov. Zhodne po deväť kresiel by obsadila SaS, SNS, KDH a Sme rodina.