Takmer dve tretiny firiem chcú v súčasnosti posilniť svoju konektivitu, ukazuje prieskum

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer dve tretiny firiem chcú aktuálne posilniť svoju konektivitu. Aj pre následky koronakrízy plánuje 62 percent firiem v najbližšom období zlepšenie konektivity, 44 percent je za posilnenie VPN sietí a 19 percent chce nasadiť firewall.Vyplýva to z prieskumu spoločnosť GFI Software, ktorý sa uskutočnil medzi českými a slovenskými IT pracovníkmi.Tí odpovedali aj na otázky týkajúce sa home office. Až 82 percent z nich môže pracovať z domu aspoň čiastočne, v 15 percentách prípadov využíva home office dokonca celá firma.Kým 30 percent respondentov uviedlo, že viac ako polovica zamestnancov pracuje z domu, tak u 37 percent je to menej ako polovica, u 18 percent takto nepracuje nikto.Ako informoval Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj GFI Software v ČR a na Slovensku, v dôsledku práce na diaľku sa značne zvyšujú bezpečnostné riziká pre firemné siete.Jednak pripojenie cez domáci internet neposkytuje takú úroveň ochrany ako pripojenie v kancelárii, a tiež práca na nezabezpečených domácich zariadeniach znamená vyššie riziko zavlečenia malvéru do firemnej siete.Najväčším rizikom práce na diaľku je podľa 52 percent opýtaných práca užívateľov na súkromných zariadeniach.Podľa 28 percent je problémom najmä nechránené internetové pripojenie a 8 percent poukázalo na horšiu technickú podporu.„Hlavným rizikom práce na diaľku je stále práca z domácich zariadení, kde hlavne SMB spoločnosti nemajú prostriedky na zaistenie zabezpečených firemných PC pre všetkých svojich zamestnancov. Okrem toho však firmy veľmi trápi nekvalitné pripojenie z domácich sietí, ktoré neumožňuje pracovať rovnako kvalitne ako z kancelárie," dodáva Zdeněk Bínek.Spoločnosť GFI Software vyvíja IT riešenia umožňujúce podnikom monitorovať, spravovať a chrániť svoje siete s minimálnymi potrebami administrácie.GFI podporuje komunikačné a bezpečnostné platformy s využitím riešení pre zabezpečenie sietí, webový monitoring, antispam, patch management, správu zraniteľnosti, faxovanie a archiváciu.