Takmer každá druhá Slovenka sa už stretla s menštruačnou chudobou, Tesco pomohlo ženám ušetriť vyše 120-tisíc eur

Hygienické potreby nie sú luxus

Prieskumy ukazujú alarmujúce čísla

Cielená pomoc mladým ženám a dievčatám

27.5.2025 (SITA.sk) - Takmer každá druhá Slovenka sa už stretla s menštruačnou chudobou , no málokto o nej hovoril. Kampaň Tesca , ktorej symbolom sa stali menštruačné šaty, spustila verejnú diskusiu aj reálnu pomoc pre ženy. Obchodný reťazec odstrihol hodnotu DPH z cien produktov vlastnej značky, vďaka čomu zákazníčky ušetrili už viac ako 120-tisíc eur.Zároveň sa stal spoluzakladateľom Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa menštruačnej hygieny si 28. mája zamestnanci Tesca a partnerov iniciatívy pripnú odznak s logom iniciatívy, aby upozornili na dôležitosť dostupnosti hygienických potrieb pre všetky osoby.„Chceme, aby si každá žena mohla dovoliť základné hygienické potreby. Vnímame to ako otázku dôstojnosti, nie luxusu. Tesco aj naďalej poskytne menštruačné potreby svojim kolegyniam na pracovisku zadarmo a pokračuje aj pokrytím hodnoty DPH na produkty vlastnej značky ProFormula, čím prispieva k zníženiu ich cien,“ uviedla, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku Katarína Pšenáková Ako ďalej dodala, menštruačná chudoba nie je len individuálnym problémom, ale komplexnou spoločenskou výzvou, ktorá si vyžaduje systematické riešenia a spoluprácu rôznych sektorov. „Veľmi nás teší, že sa do Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu pripája aj Trnavský samosprávny kraj. Je úžasné, že iniciatíva sa tento rok rozrástla už o deväť nových členov na symbolický počet 28, ktorí sú odhodlaní zabezpečiť prístup k menštruačným potrebám spoločne s nami. Z takmer neznámej témy sa nám podarilo spoločne za vyše roka vytvoriť silnú iniciatívu s množstvom silných partnerov z neziskovej aj komerčnej sféry, aj z verejného sektora,“ hovorí Pšenáková.Až 44 percent Sloveniek sa aspoň raz vo svojom živote stretlo s menštruačnou chudobou a 16 percent ju zažíva aj v súčasnosti, pričom pre dve percentá je to pravidelný problém. Častejšie sú to samoživiteľky a ženy s nižším príjmom. Vyplýva to z exkluzívneho online prieskumu Menštruačná chudoba na Slovensku agentúry NMS pre spoločnosť Tesco.Alarmujúce čísla priniesol aj Štatistický úrad SR, podľa ktorého na hranici chudoby žije až 943-tisíc ľudí na Slovensku, pričom medzi ohrozené skupiny patria domácnosti jednorodičov a domácnosti s tromi a viac deťmi.V marci na Slovensku vznikla Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu zameraná na pomoc dievčatám a ženám, ktoré čelia menštruačnej chudobe. Iniciátormi jej vzniku sa stali Banskobystrický samosprávny kraj, občianske združenie InTYMYta a maloobchodný reťazec Tesco, ktoré sa už dlhodobo venujú tejto téme. Viac informácií o iniciatíve je dostupných na webovej stránke www.menstruacnachudoba.sk.Tesco tento rok opäť podporí SPACE centrá pre mladých a kultúrne inštitúcie v Banskobystrickom kraji menštruačnými potrebami vlastnej značky ProFormula v celkovej sume 6 000 eur. Zároveň navýšenú podporu aj v tomto roku dostane neziskové združenie Intymyta z Nadácie Tesco v sume 10 000 eur. Pomoc rozšíri aj pre zdravotne znevýhodnené študentky. Tesco daruje viac ako 200 kusov menštruačných nohavičiek pre 52 žiačok s mentálnym aj telesným znevýhodnením zo Spojenej školy na Beethovenovej ulici v Trnave.„Pre mnohé je ťažké pochopiť, čo sa s nimi deje, vidieť krv, zvládnuť výmenu hygienických potrieb či znášať bolesť a diskomfort. Mnohé preto počas menštruácie ostávajú doma. Zároveň, keďže ich rodiny často čelia zvýšeným výdavkom na lieky, terapie či pomôcky, sa tak hygienické potreby stávajú ďalšou každomesačnou finančnou záťažou,“ vysvetlila konzultantka Trnavského samosprávneho kraja Jana Žitňanská