Demokrati tvrdia, že poslanec Smeru Kéry vyfackal ich člena a kým prišla polícia, ušiel – VIDEO

Šeliga vyzval Kéryho na vzdanie sa mandátu

Poslanca podráždila odpoveď

Situáciu sa snažili upokojiť

27.5.2025 (SITA.sk) -Poslanec Smeru-SD Marián Kéry v pondelok podľa tvrdenia strany Demokrati napadol ich člena pri zbere podpisov za vyhlásenie referenda "Stačilo Fica" v Zlatých Moravciach.„Poslanec Kéry najprv slovne zaútočil na nášho člena a vyvrcholením jeho drzosti bola facka môjmu straníckemu kolegovi. Potom sa k nášmu petičnému stolíku vrátil aj s nejakým svojím "kumpánom" a vyhrážal sa, že nášmu členovi poláme ruky a zase mu dal facku. Okamžite sme privolali políciu, no smerácky poslanec medzičasom ušiel,“ opísal situáciu Kristián Čechmánek, ktorý bol na mieste a zároveň je členom predsedníctva Demokratov. Policajti prisľúbili, že poslanca budú kontaktovať v mieste trvalého bydliska.Ako uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga na utorkovej tlačovej besede, poslanec Smeru dal členovi Demokratov Marekovi Páleníkovi, ktorý zbieral podpisy, facku. Následne sa dal na odchod. Potom sa ale vrátil, členovi strany Demokrati vynadal a dal mu ďalšiu facku. Kéry údajne odišiel ešte pred príchodom polície na miesto.Šeliga vyzval Kéryho na vzdanie sa poslaneckého mandátu. „To, čo sa stalo v Zlatých Moravciach je neprijateľné a očakávame aj od vedenia parlamentu, že k tomu zaujme stanovisko,“ myslí si.Šeliga verí, že mesto Zlaté Moravce zverejní kamerové záznamy, keďže v priestore sa podľa jeho slov nachádzajú kamery. V blízkosti sú tiež prevádzky s kamerami. Podpredseda Demokratov prízvukoval, že je neprijateľné, aby ktokoľvek, a obzvlášť poslanec parlamentu, fackal ľudí na uliciach. Avizoval tiež, že podajú podnet na mandátový a imunitný výbor.Čechmánek zároveň na tlačovej konferencii zrejmil, že na námestí v Zlatých Moravciach zbierali podpisy. Poslanec Smeru mal prechádzať okolo miesta, kde podpisy zbierali, následne mal k nim pristúpiť a začať Páleníka konfrontovať.Mladému mužovi mal Kéry povedať, že jeho starý otec sa za neho musí hanbiť, podľa Čechmánkových slov na neho zvyšoval hlas, na čo mu mladý člen Demokratov oponoval, že sa hanbí za neho a za to, že kolaboruje s ruským zločineckým režimom.Poslanca mala táto odpoveď podráždiť natoľko, že mládencovi dal facku. Následne odišiel, ale po chvíli sa mal vrátiť aj s ďalším mužom. Členovi Demokratov, ktorý hráva stolný tenis, sa vyhrážali, že nebude mať čím hrať, lebo mu zlomia obe ruky. Padnúť mali podľa Čechmánka aj vyhrážky o vyrazení zubov.Prítomní Demokrati sa podľa jeho slov usilovali situáciu upokojiť a avizovali Kérymu a jeho spoločníkovi, že zavolajú políciu. „No nič, dostal druhú facku kolega,“ dodal Čechmánek. Doplnil, že políciu zavolali, no keď Kéry uvidel prichádzajúcu hliadku, nasadol do auta a utiekol.Člen Demokratov dodal, že situáciu riešili s políciou aj ďalej. Boli podľa jeho slov ubezpečení, že vzhľadom na to, že priestor je monitorovaný kamerami, záznamy by mali byť k dispozícii. Dúfajú, že čin bude objasnený. „Tiež dúfam, že poslanec Kéry po všetkých jeho prešľapoch bude chlap a odstúpi,“ uzavrel.„Som hrdý na nášho člena, že sa nedal vyprovokovať a že Kérymu facky neopätoval, pretože zlo sa zlom nelieči,“ povedal Naď s dodatkom, že strana bude naďalej zbierať podpisy za vyhlásenie referenda, navštevovať slovenské regióny a robiť tvrdú, no poctivú opozičnú politiku.Agentúra SITA požiadala o reakciu stranu Smer-SD a a Mariána Kéryho.