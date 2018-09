Takmer každý tretí únik firemných dát sa končí výpoveďou

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - V prípade úniku údajov môže mať vzniknutá škoda rozsiahlejšie následky ako len tie, ktoré zasiahnu podnikové financie, reputáciu či súkromie zákazníkov. Incident môže tiež vážne ovplyvniť kariéru jednotlivcov v dotknutej firme. Podľa správy spoločnosti Kaspersky Lab a B2B International takmer každý tretí (31 %) únik údajov v minulom roku viedol k tomu, že ľudia prišli o svoju prácu. A nešlo len o IT zamestnancov. V 29 % prípadov v malých a stredných podnikoch a 27 % prípadov vo veľkých podnikoch prišli o prácu predstavitelia na vyšších senior pozíciách mimo IT.Správasa pozrela na to, akým spôsobom môže únik dát zasiahnuť do života zákazníkov firmy, ale aj jej zamestnancov. Štúdia odhaľuje, že 43 % podnikov na celom svete malo za posledný rok aspoň jednu zlú skúsenosť s únikom údajov, z čoho až v dvoch pätinách prípadov došlo k zásahu do osobných identifikačných údajov zákazníka, tzv. PII (41 % prípadov v malých a stredných podnikoch a 40 % vo veľkých podnikoch). Pokiaľ ide o zodpovedných zamestnancov, nie vždy sa im po incidente podarilo udržať svoje pracovné miesta, a týkalo sa to dokonca aj tých na top manažérskej úrovni.Výpoveď kvôli úniku dát môže podľa prieskumu postihnúť skutočne kohokoľvek bez ohľadu na pozíciu, ktorú vo firme zastáva. V roku 2017 mal dosah na širokú škálu ľudí, ktorí boli zo zamestnania prepustení, od generálnych riaditeľov až po rádových zamestnancov, ktorí vystavili zákaznícke dáta riziku.Pre podniky to znamená oveľa viac ako len stratený talent. Až 45 % malých a stredných podnikov a 47 % veľkých podnikov muselo zaplatiť odškodnenie postihnutým zákazníkom, viac ako tretina malých a stredných podnikov a 38 % veľkých podnikov zaznamenali problémy získať nových zákazníkov a viac ako štvrtina malých a stredných podnikov a 31 % veľkých podnikov museli zaplatiť pokuty.V moderných firmách sa uchovávaniu citlivých osobných údajov prakticky nedá vyhnúť. Až 88 % spoločností zhromažďuje a ukladá osobné identifikačné údaje svojich zákazníkov (PII) a 86 % zhromažďuje a ukladá takýto typ informácií o svojich zamestnancoch. Navyše nové predpisy, ako napríklad GDPR, znamenajú, že uchovávanie osobných údajov prináša aj riziká spojené s neplnením regulačných požiadaviek.