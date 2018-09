VYSVETĽOVALI: Rusi podozriví z otravy Skripaľa prehovorili

Na kombosnímke vydanej 5. septembra 2018 sú Alexander Petrov (vľavo) a Ruslan Boširov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 13. septembra (TASR) - Alexandr Petrov a Ruslan Boširov - Rusi, ktorí sú podľa Británie podozriví z otravy ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury - tvrdia, že do tohto mesta prišli ako turisti. Uviedli to vo štvrtok v rozhovore pre televíziu RT.povedal Petrov.Boširov poznamenal, že Salisbury je turistickým mestom so slávnou katedrálou.vysvetlil Petrov.V prípade otrávenia bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok obvinila britská prokuratúra Rusov Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, o ktorých Londýn tvrdí, že pracovali pre ruskú vojenskú rozviedku GRU.Skripaľ a jeho dcéra sa stali 4. marca v anglickom meste Salisbury terčom útoku, pri ktorom bola podľa tamojších vyšetrovateľov použitá nervovoparalytická látka novičok, vyvinutá v 70. a 80. rokoch v bývalom Sovietskom zväze. Skripaľovci útok prežili. Londýn pripísal zodpovednosť za túto otravu Moskve, ktorá to však rozhodne popiera.