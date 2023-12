Takmer päťdesiat percent Američanov si myslí, že pomoc Ukrajine by mala pokračovať

9.12.2023 (SITA.sk) - Štyridsaťsedem percent obyvateľov USA je presvedčených, že americká pomoc Ukrajine v jej boji proti ruskej agresii by mala zostať na rovnakej úrovni alebo by sa mala zvýšiť.Približne traja z desiatich Američanov (31 %) sa domnievajú, že Spojené štáty poskytujú Ukrajine príliš veľa pomoci v boji proti ruskej invázii.Vyplýva to z prieskumu amerického inštitútu Pew Research Center. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Pozornosť verejnosti v USA voči ruskej invázii na Ukrajinu sa v posledných mesiacoch v podstate nezmenila. Šiesti z desiatich Američanov tvrdia, že správy o ruskej agresii sledujú pomerne pozorne.