Takmer pol milióna vozidiel SUV zvoláva Hyundai v USA na opravy

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Juhokórejská automobilka Hyundai zvoláva v USA približne 471-tisíc vozidiel SUV pre možnosť skratu, ktorý by mohol spôsobiť požiar. Firma upozornila majiteľov dotknutých áut, aby svoje vozidlá parkovali vonku, kým bude chyba odstránená.Zvolávanie nasleduje po tom, ako v septembri pre rovnaký problém automobilka Hyundai v USA na opravy zvolala zhruba 180-tisíc áut Tucson SUV vyrobených v rokoch 2019 až 2021.Najnovšie zvolávanie sa týka niektorých modelov Hyundai Tucson SUV z rokov 2016 až 2018 a ďalších z rokov 2019 až 2021. Ide o autá, v prípade ktorých môže nastať porucha počítača antiblokovacieho brzdového systému, čím vznikne skrat, a to môže viesť k požiaru.Firma Hyundai uviedla, že vie o desiatkach požiarov, pri ktorých však nedošlo k nijakým zraneniam. Majiteľov áut bude automobilka vyzývať koncom februára, aby so svojimi autami SUV prišli k dílerom na opravy.