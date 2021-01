Mladomanželia môžu aj tento rok požiadať o pôžičku na podporu bývania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Aj v tomto roku môžu mladomanželia požiadať o pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania . Pri kúpe alebo výstavbe bytu sa podpora poskytuje do výšky 120-tisíc eur maximálne na 40 rokov. Ročná úroková sadzba je 1 % a lehota splatnosti do 65. roku veku žiadateľov. Pri stavebnej úprave bytu je to pôžička do výšky 30-tisíc eur, najdlhšie na 20 rokov.O finančnú podporu na bývanie formou pôžičky môžu požiadať manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov. Túto podmienku musia spĺňať obaja manželia. Podmienkou je podľa Finančného kompasu aj to, aby manželstvo bolo uzavreté najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti.Celkový čistý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na domácnosť. Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok je 1,3-násobku životného minima domácnosti. Životné minimum platné do 30. júna 2021 pre dvojčlennú domácnosť, resp. dve plnoleté osoby je 364,70 eura.Mladomanželia zároveň môžu Štátny fond rozvoja bývania požiadať o odpustenie 2 000 eur z pôžičky, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň jedného roku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. Žiadateľ musí písomne požiadať fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roka po vzniku nároku na odpustenie časti úveru.