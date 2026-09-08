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08. septembra 2026

V regióne Jaslovských Bohuníc nebude mať až tretina starostov vo voľbách protikandidáta


Tagy: Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prieskum Starostovia

V praxi to znamená, že každá tretia obec bude v komunálnych voľbách bez priameho súboja o tento post. V 144 samosprávach Združenia miest a obcí regiónu jadrových elektrární (ZMO) ...



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komunalne volby obce starosta 8.9.2026 (SITA.sk) - V praxi to znamená, že každá tretia obec bude v komunálnych voľbách bez priameho súboja o tento post.


V 144 samosprávach Združenia miest a obcí regiónu jadrových elektrární (ZMO) Jaslovské Bohunice chce po komunálnych voľbách vo funkcii pokračovať 123 terajších starostov a primátorov, čo je 85 percent. Nekandiduje 21 starostov, 14 z nich odchádza do dôchodku a 7 má iné dôvody.

Absencia priameho súboja o post


Ďalej už nekandiduje napríklad starostka Jaslovských Bohuníc Božena Krajčovičová, osemnásobný starosta obce Pečeňady Ladislav Boháčik alebo starostka Maduníc Alena Jelušová, ktorá je vo funkcii 36 rokov.

O 144 postov starostu alebo primátora v regióne sa uchádza 354 kandidátov, čo je v priemerne približne 2,5 kandidáta na obec. Z celkového počtu kandidátov je 103 žien, teda 29 percent. Napriek zdanlivo veľkému záujmu o funkciu starostu má 46 obcí len jedného kandidáta.

V praxi to znamená, že každá tretia obec bude v komunálnych voľbách bez priameho súboja o tento post. Vyplýva to z výsledkov prieskumu v členských samosprávach, ktorý agentúre SITA poskytla Andrea Briestenská zo ZMO Jaslovské Bohunice.

Jediný hlas na opätovné zvolenie


Jediný hlas tak stačí na zvolenie napríklad starostke Križovian nad Dudváhom Svetlane Královičovej, starostovi Košolnej Martinovi Halaksovi alebo Naháča Davidovi Ivanovičovi. V obecných a mestských zastupiteľstvách členských obcí a miest je k dispozícii 1 086 poslaneckých miest, o ktoré sa uchádza 1 963 kandidátov.

To predstavuje približne 1,8 kandidáta na jeden mandát. Súčasne na poslanca kandiduje aj 16 starostov (11 %). Väčšina starostov – 133 (90 %) – vykonáva funkciu na plný úväzok, 11 starostov (8 %) na skrátený úväzok.

Za poslancov Trnavského samosprávneho kraja kandiduje z členských obcí 17 starostov (12 %). Združenie miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice má 148 členských samospráv, prieskumu sa zúčastnilo 144 z nich.

Združenie funguje už 35 rokov, združuje samosprávy z okolia Jaslovských Bohuníc, väčšina z nich je z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec.


Zdroj: SITA.sk - V regióne Jaslovských Bohuníc nebude mať až tretina starostov vo voľbách protikandidáta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prieskum Starostovia
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