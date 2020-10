Takmer polovica Slovákov sa pre koronavírus obáva obmedzení pri cestovaní do zahraničia

Prepad počtu dovolenkárov

Úspory na horšie časy

19.10.2020 (Webnoviny.sk) - Obavy z toho, že aj na budúci rok sa pre pandémiu koronavírusu nebude dať bez obmedzení cestovať do cudziny, má 48 percent Slovákov.Ako ďalej vyplýva z prieskumu spoločnosti Home Credit, každý piaty by mal s takýmito reštrikciami zásadný problémom. Na druhej strane, možný scenár, že by niektoré krajiny boli opäť pre slovenských turistov nedostupné, by nevadil štyrom z desiatich Slovákov.Už počas nedávno skončeného leta bol výrazný prepad počtu dovolenkujúcich v porovnaní s minulosťou. Pandémia koronavírusu a ňou spôsobené obmedzenia prispeli k tomu, že na dovolenku sa balilo necelých 40 percent Slovákov, čo bolo takmer o štvrtinu menej v porovnaní s vlaňajškom.Aj tí, čo sa niekam vybrali, napokon razantne škrtali svoje výdavky. Stále stúpajúce čísla nových potvrdených prípadov COVID-19 vzbudzujú čoraz väčšie obavy a otázniky, ako to bude s cestovaním do zahraničia vyzerať na budúci rok.Je tu však aj druhá pomerne významná skupina ľudí, ktorá by si zrejme vystačila aj s dovolenkou v tuzemsku, tak ako to urobila tento rok väčšina Slovákov. Možný scenár, že by niektoré krajiny boli opäť pre slovenských turistov nedostupné, by totiž nevadil štyrom z desiatich opýtaných.Financie ušetrené z nerealizovanej dovolenky by najviac, 27 percent Slovákov, minulo na vybavenie svojich domácností. Len o jedno percento menej by bolo takých, ktorí by tieto prostriedky vložili do úspor, na horšie časy. Štvrtina opýtaných by ich zase investovala do rekonštrukcie bytu či domu.Každý desiaty Slovák by minul takto ušetrené peniaze na voľnočasové aktivity svojich detí alebo aj na kúpu jazdeného či nového auta.Prieskum pre spoločnosť Home Credit uskutočnila agentúra Perfect Crowd na konci augusta 2020 na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie vo veku 18 až 60 rokov.