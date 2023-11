Takmer polovica ukrajinských detí, ktoré zažili hrôzy vojny vojny, sa bojí hlasných zvukov a mnohé sú podráždené

11.11.2023 (SITA.sk) - Podľa 62 percent ukrajinských matiek ich deti boli svedkami alebo zažili udalosti súvisiace s ruskou vojnou proti Ukrajine. Vyplýva to z prieskumu ukrajinskej sociologickej organizácie Rating Group.Prieskum ďalej ukázal, že veľa detí sa bojí hlasných zvukov (48 %) a prejavuje podráždenosť (37 %)."Neprejavujú sa u nich úplné príznaky posttraumatickej stresovej poruchy, ale sú ovplyvnené vojnou mnohými spôsobmi," konštatuje sa v záveroch z prieskumu o vojnových zážitkoch ukrajinských detí. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Sociologická organizácia Rating Group vykonala prieskum od 29. októbra do 2. novembra tohto roka. Prieskumu sa zúčastnilo 2 000 matiek detí vo veku od troch do sedemnásť rokov vo všetkých oblastiach Ukrajiny.