Takmer tretina Slovákov chce doručenie v deň objednania, ukazuje prieskum technologicko-logistickej spoločnosti DODO

Tretina respondentov by chcela doručenie v deň objednania

Potraviny domov rýchlo a bezpečne

Metodológia prieskumu

Kvantitatívny prieskum metódou CAWI realizovala pre technologicko-logistickú spoločnosť DODO výskumná agentúra Behavio. Zber dát prebiehal formou online dotazníka v období od 23. februára do 2. marca 2023 na reprezentatívnej vzorke (vek, pohlavie, región) 1200 respondentov v Slovenskej republike.

8.9.2023 (SITA.sk) - Doručenie v deň objednania, nazývané aj same-day delivery, je pre ľudí mimoriadne dôležité najmä pri nákupe v online supermarketoch. Podobný trend sledujeme aj v segmente liekov a zdravotných doplnkov.Rýchlosť doručenia tovaru z internetového obchodu je pre Slovákov jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré zohľadňujú pri výbere e-shopu. Potvrdzuje to prieskum technologicko-logistickej spoločnosti DODO, ktorý ukázal, že až 75 % slovenských spotrebiteľov považuje rýchlosť doručenia za kľúčovú. Viac ako tretina oslovených by navyše bola ochotná priplatiť si za doručenie v deň objednania v rozmedzí 4,5 až 6,5 eura.V prieskume sa spoločnosť DODO v spolupráci s výskumnou agentúrou Behavio zamerali na zmapovanie preferencie zákazníkov v oblasti same-day delivery na Slovensku. Doručenie v deň objednania by privítalo 30 % respondentov."V mestách nad 100-tisíc obyvateľov by svoj tovar chcelo mať doma v deň objednania až 36 % opýtaných, avšak iba 15 % z nich má k dispozícii rýchle doručenie do 90 minút alebo v rovnaký deň. Predajcovia, ktorí dokážu ponúknuť doručenie už v deň objednania, môžu získať veľkú výhodu v konkurenčnom boji a zlepšiť skúsenosť svojich zákazníkov," približuje výsledky prieskumuSvoje logistické služby sa rozhodol inovovať aj najväčší slovenský maloobchodný predajca spotrebnej elektroniky NAY, ktorý v apríli v spolupráci so spoločnosťou DODO spustil možnosť nechať si doručiť novú práčku, sušičku, chladničku, umývačku riadu a ďalšie veľké spotrebiče už v deň vytvorenia objednávky."Spoluprácu s DODO hodnotíme veľmi pozitívne. Po procesnej stránke funguje služba same-day delivery bezchybne a stretla sa tiež s veľmi dobrým ohlasom zákazníkov. Najčastejšie po nej siahajú aj s vynáškou pri nákupe práčky alebo chladničky, ktorú potrebujú začať používať okamžite. Sme radi, že vďaka DODO môžeme poskytovať zákazníkom na Slovensku unikátnu dopravnú službu a plánujeme spoluprácu naďalej rozvíjať," uviedolDoručenie v deň objednania je zmysluplné najmä pri kategóriách produktov, ktoré musia prísť čerstvé. Pri nákupoch v online supermarketoch preto až 80 % respondentov preferuje doručenie do 90 minút alebo ešte v ten istý deň. V oblasti online nakupovania potravín majú spotrebitelia vysoké nároky. Dbajú nielen na rýchle doručenie, ideálne vo vopred určenom čase, ale rovnako očakávajú aj prísne dodržiavanie hygienických noriem."Pozorujeme, že zákazníci sú náročnejší. Rýchlosť, presnosť a čas doručenia sú pre nich kľúčové oblasti a podľa toho si vyberajú, ktorý e-shop si zvolia v prípade objednania tovaru online. Preto sme aj po vzájomnej spolupráci s firmou DODO priniesli za posledné obdobie množstvo inovácií pre zákazníkov, ako skrátenie doručovacieho okna z 2 hodín na 1 hodinu a zároveň doručenie objednávky v deň objednania," hovoríZabezpečenie vyššieho štandardu pri donáške potravín zahŕňa dôkladné čistenie vozidiel a obalov, ktoré prevážajú potraviny. Nevyhnutnou súčasťou donášky potravín je aj dodržiavanie teplotného reťazca, keďže má priamy vplyv na ich kvalitu. "Dodržiavanie teplotného reťazca je pre nás samozrejmosťou. V praxi to znamená, že počas prepravy udržujeme odporúčanú teplotu všetkých doručovaných potravín. Zákazníci sa preto môžu spoľahnúť, že ich tovar doručíme bezpečne a bez ujmy na kvalite," upresňujeInformačný servis