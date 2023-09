Voľby na Rusmi okupovaných územiach sú podvodom, tvrdí Kuleba a všetkých zúčastnených Ukrajincov čaká trest

Gubernátori vybraný Moskvou

Voľby sú podľa USA nelegitímne

8.9.2023 (SITA.sk) - Rusko organizuje na okupovaných územiach Ukrajiny „lokálne voľby“. Ľudí žijúcich v daných oblastiach vyzývajú, aby hlasovali a mnohí, ktorí sa zúčastnili na skorých voľbách, boli požiadaní, aby odovzdali svoj hlas v prítomnosti ozbrojených ruských vojakov.Kandidáti sú buď Rusi alebo proruskí a zahŕňajú gubernátorov vybraných Moskvou. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba nazval voľby podvodom a upozornil, že nemajú žiadne právne postavenie. Ukrajinské úrady varovali ľudí, aby sa nezúčastnili na hlasovaní. Všetci ukrajinskí občania zapojení do organizovania volieb podľa nich môžu v budúcnosti očakávať trest.Voľby v nelegálne anektovaných oblastiach Ukrajiny odsúdila aj Rada Európy, ktorá ich označila za „očividné porušenie medzinárodného práva, ktoré Rusko naďalej nerešpektuje“.Americký minister zahraničia Antony Blinken voľby odsúdil tiež a povedal, že sú nelegitímne. To vyvolalo reakciu ruského veľvyslanectva v USA, ktoré obvinilo Washington zo zasahovania do vnútorných záležitostí Ruska.Hlasovanie, ktoré sa skončí v nedeľu, sa koná v štyroch regiónoch, ktoré Rusko nemá plne pod kontrolou. Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť, ktoré predstavujú 15 percent ukrajinského suverénneho územia, Rusko formálne vyhlásilo za svoje vlani v septembri po falošných referendách.