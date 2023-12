Takmer tretina Slovákov nie je spokojná s rokom 2023, najpozitívnejšie ho vnímajú mladí ľudia do 24 rokov

Negatívne hodnotenie roka

30.12.2023 (SITA.sk) - Temer tretina slovenskej populácie považuje rok 2023 za horší, než očakávali na jeho začiatku. Deväť percent ho považuje za výrazne horší a 20 percent za mierne horší. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Go4insight o spokojnosti s práve sa končiacim rokom, ktorý agentúra každoročne realizuje od roku 2017.Prieskumu sa zúčastnilo tisíc respondentov vo veku od 15 do 79 rokov. Zber dát sa uskutočnil v novembri 2023, a to kombináciou osobného i online dopytovania. Necelá polovica opýtaných, 49 percent, zhodnotila, že rok 2023 bol približne rovnaký, ako očakávali v januári. Päť percent respondentov ho označilo za výrazne lepší a 17 percent za mierne lepší.„V tomto roku je už štvrtýkrát za sebou prevažne negatívne hodnotenie roka. Po dvoch rokoch pandémie prišla ruská vojna na Ukrajine, nastal rast spotrebiteľských cien, zmenila sa slovenská vláda a situácia vo svete sa stala ešte nepokojnejšou," skonštatovala agentúra na základe výsledkov.Doplnila však, že v porovnaní s rokom 2022 sa markantne znížil podiel tých, ktorý rok zhodnotili negatívne, pokles bol zo 48 na 29 percent. Podiel tých, pre ktorých bol rok 2023 lepší, než očakávali, stúpol v porovnaní s rokom 2022 o šesť percent, a to na 22 percent. Hodnotenie uplynulého roka sa medzi rôznymi skupinami obyvateľstva líši.Najpozitívnejšie ho vnímajú ľudia mladší ako 24 rokov. Podiel tých, ktorí ním boli pozitívne prekvapení, výrazne prevýšil podiel tých, ktorí ho označili za horší, než očakávali. Kladné hodnotenie uplynulého roku klesá so stúpajúcim vekom. Najnegatívnejšie ho vnímajú respondenti starší než 60 rokov, no zároveň v skupine seniorov nastal najväčší posun smerom k lepšiemu hodnoteniu roka.Agentúra sa respondentov, ktorí rok 2023 označili za horší, než očakávali, opýtala i na dôvody ich nespokojnosti. Prevažovali ekonomické dôvody, 55 opýtaných uviedlo, že sa zhoršila finančná situácia ich, alebo ich blízkych. Ďalších 49 percent uviedlo zhoršenie celkovej ekonomickej situácie na Slovensku.Pre 44 percent bola dôvodom politická situácia na Slovensku, 38 percent uvádzalo všeobecnú náladu v spoločnosti. Medzi príčinami toho, prečo považovali uplynulý rok za horší, než očakávali, uviedlo 35 percent respondentov nepriaznivý zdravotný stav.Vyše 30 percent respondentov označilo za dôvod aj politickú situáciu vo svete a Európe. Medzi dôvodmi bola aj osobná oblasť, situácia v rodine či vzťahu, pracovná oblasť, ľudia v okolí či zhoršenie bývania.„Dôvody negatívneho hodnotenia roka sa však v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne zmenili. Ľudia výrazne menej spomínali dôvody ako zhoršenie celkovej ekonomickej situácie na Slovensku, negatívnu náladu v spoločnosti, zlú politickú situáciu na Slovensku alebo negatívnu situáciu v Európe a vo svete," skonštatovala agentúra.Za dôležitý faktor, ktorý prispel k zlepšeniu vnímania končiaceho roka, označila agentúra to, že časť populácie, ktorá bola v predošlých rokoch nespokojná s politickou situáciou, zažila zmenu, ktorá bola z ich pohľadu pozitívna.Respondenti, ktorí zhodnotili rok 2023 ako lepší, než očakávali, uvádzali ako dôvody najmä zlepšenie svojej finančnej situácie, išlo o 48 percent z nich. Ďalších 41 percent uviedlo ako dôvod ich rodinnú či vzťahovú situáciu a 39 percent si ako dôvod vybralo osobnú oblasť, čiže zážitky, získavanie skúseností a vzdelania a podobne.Ako ďalšie dôvody uvádzali respondenti pracovnú oblasť, ľudí vo svojom okolí, zdravotný stav či politickú situáciu na Slovensku. Medzi dôvodmi sa objavilo i zlepšenie bývania, zlepšenie ekonomickej situácie na Slovensku, celková nálada v slovenskej spoločnosti, a poniektorí respondenti si ako dôvod zvolili aj politickú situáciu vo svete a Európe.