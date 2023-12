Argentína odmietla členstvo v zoskupení BRICS, Milei sa však chce stretnúť s predstaviteľmi rozvojových ekonomík

Nevhodný moment na vstup

Zvýšenie bilaterálnych vzťahov

30.12.2023 (SITA.sk) - Argentína v piatok oficiálne oznámila, že sa nepripojí k hospodárskemu zoskupeniu rozvojových ekonomík BRICS . To predstavuje najnovšiu dramatickú zmenu v zahraničnej a hospodárskej politike nového argentínskeho krajne pravicového populistického prezidenta Javiera Mileiho Ten v liste vedúcim predstaviteľom Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky uviedol, že nie je „vhodný“ moment na to, aby sa Argentína stala plnoprávnym členom. Argentína v auguste dostala pozvánku na členstvo v zoskupení BRICS od 1. januára 2024 spoločne s ďalšími piatimi krajinami - Egyptom, Etiópiou, Iránom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi.Odmietavý postoj Argentíny prišiel v čase, keď sa táto juhoamerická krajina zmieta v hospodárskej kríze. Mileiho predchodca, bývalý stredoľavý prezident Alberto Fernández , pritom podporil vstup Argentíny do aliancie a vnímal to ako príležitosť dostať sa k novým trhom. Na krajiny BRICS v súčasnosti pripadá približne 40 % svetovej populácie a viac ako štvrtina svetového HDP.Milei sa netají tým, že v rámci zahraničnej politiky chce spojenectvo so „slobodnými národmi Západu“, najmä so Spojenými štátmi a Izraelom. Počas prezidentskej kampane Milei znevažoval krajiny ovládané „komunizmom“ a vyhlásil, že s nimi nebude udržiavať diplomatické vzťahy napriek rastúcim čínskym investíciám v Južnej Amerike.V liste adresovanom svojmu náprotivku Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi v susednej Brazílii a ostatným lídrom plnoprávnych členov BRICS - Si Ťin-pchingovi z Číny, Naréndrovi Módímu z Indie, Vladimirovi Putinovi z Ruska a Cyrilovi Ramaphosovi z Juhoafrickej republiky - však Milei navrhol „zintenzívniť bilaterálne vzťahy" a zvýšiť „obchodné a investičné toky". Milei tiež vyjadril pripravenosť uskutočniť stretnutia s každým z týchto piatich lídrov.