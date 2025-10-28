|
Takto chutí futbal: Majstri Slovenska z Banskej Bystrice zažili nezabudnuteľný víkend v Prahe s Lukášom Haraslínom
Tagy: Futbal McDonald’s Cup PR
Víťazi 26. ročníka McDonald’s Cupu - chlapci a dievčatá zo ZŠ Spojová v Banskej Bystrici - si ako Majstri Slovenska už užili aj hlavnú cenu turnaja. Futbalový víkend v Prahe s patrónom Lukášom ...
28.10.2025 (SITA.sk) - Víťazi 26. ročníka McDonald’s Cupu – chlapci a dievčatá zo ZŠ Spojová v Banskej Bystrici – si ako Majstri Slovenska už užili aj hlavnú cenu turnaja. Futbalový víkend v Prahe s patrónom Lukášom Haraslínom.
Sobota patrila futbalu a zážitkom, ktoré si deti zapamätajú na celý život. Lukáš Haraslín, patrón McDonald’s Cupu, ich osobne sprevádzal celou prehliadkou štadióna Sparty Praha – od šatní, cez tunel až po trávnik, na ktorom hrá svoje zápasy. Deti sa mohli dotknúť "srdca štadióna", pýtať sa na všetko, čo ich zaujímalo, a v role malých novinárov mu kládli otázky o reprezentácii, detských snoch i futbalových rutinách.
"Bolo krásne vidieť, s akou radosťou a zvedavosťou deti pristupujú k futbalu. Ich otázky boli úprimné, spontánne a plné nadšenia. Ako patrón McDonald’s Cupu sa snažím deťom odovzdať to, čo futbal dal mne – radosť z hry, rešpekt k súperovi a vieru, že sny sa dajú splniť, ak človek robí to, čo miluje," povedal Lukáš Haraslín.
Takto chutí priateľstvo: prvý priateľský zápas víťazov Slovenska a Česka
Súčasťou víkendu bol aj historicky prvý priateľský zápas víťazov McDonald’s Cupu Slovenska a Česka. Na ihrisku pražského Stadiona Přátelství sa stretli Majstri Slovenska zo ZŠ Spojová Banská Bystrica a Majstri Česka zo ZŠ Davle. Zápas sa hral podľa špeciálnych pravidiel turnaja – systémom 4 + 1 s povinným zastúpením dievčat.
Hoci víťazstvo si odniesol český tím, obe strany sa zhodli, že išlo o skvelý nápad a výnimočný zážitok, ktorý by mohol byť do budúcna pravidelnou súčasťou McDonald’s Cupu.
"Naučili sme sa veľa a zistili sme, že keď hráme ako tím, vieme sa vyrovnať aj silnejším súperom. Pri každom zápase je podľa nás najdôležitejšie hrať fair play a ani po inkasovanom góle sa nehnevať a pokračovať tímovo ďalej," povedal Thomas Vodrážka, kapitán banskobystrického tímu.
"Mne sa najviac páčilo, ako nám Lukáš ukázal celý štadión a ako sme si mohli siahnuť na trávnik. McDonald’s Cup je najlepšia súťaž, lebo si tu nájdeme veľa kamarátov," doplnila Hannah Selecká, členka tímu z Banskej Bystrice.
Futbalový víkend zavŕšili deti spoznávaním historickej Prahy. Navštívili Pražský hrad, Karlov most a orloj, a aj keď sa plánovaný ligový zápas Sparty s Bohemians 1905 presunul na iný deň, energia zo spoločného víkendu im nechýbala.
"Celý pražský víkend bol pre deti aj pre nás obrovským zážitkom. Som rád, že sme sa mohli stretnúť s českým tímom a zahrať si priateľský zápas v takejto výnimočnej atmosfére. Pre deti to bola cenná skúsenosť, ktorá im ukázala, v čom sa zlepšujú a na čom môžu ďalej pracovať. Ukázali, že sú skvelá partia – dokázali potlačiť individuality a hrali ako skutočný kolektív, čo je vo futbale najdôležitejšie. Najväčším zážitkom bola pre nás všetkých prehliadka štadióna so samotným Lukášom Haraslínom – deťom sa venoval s úžasnou energiou a ochotou," hovorí tréner Miroslav Romanovský zo ZŠ Spojová v Banskej Bystrici.
Odmena a futbalový víkend pre malých futbalistov má pritom aj krásny symbolický rozmer – McDonald’s Slovensko oslavuje 30 rokov od otvorenia svojej prvej reštaurácie práve v Banskej Bystrici. "Deti si odniesli množstvo zážitkov, inšpirácie aj motivácie. Takéto okamihy sú dôkazom, že McDonald’s Cup nie je len o výsledkoch, ale o spoločnej radosti z futbalu, o hodnotách, ktoré presahujú ihrisko. A je krásne, že práve z mesta, kde sa začal aj náš príbeh, dnes prichádzajú noví slovenskí futbaloví šampióni. Bystrica jednoducho chutí futbalom," hovorí Lucia Poláčeková z McDonald’s Slovakia.
Najväčší školský futbalový turnaj na Slovensku sa nezastavuje – 27. ročník McDonald’s Cupu už odštartoval a registrácia škôl bola nedávno ukončená. Do nového ročníka sa zapojil rekordný počet 1 130 základných škôl, teda viac ako dve tretiny všetkých ZŠ na Slovensku.
Turnaj vyhlasuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, organizátorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) a odborným garantom Slovenský futbalový zväz (SFZ). Od jeho začiatku ho organizačne aj finančne podporuje spoločnosť McDonald’s Slovakia a licenční partneri v rámci celého Slovenska.
McDonald’s Cup je už viac než štvrťstoročie miestom, kde sa z malých hráčov stávajú veľké mená a z ihrísk znie smiech, radosť a fair play. Víkend v Prahe bol ďalším dôkazom, že futbal dokáže spojiť dve krajiny, stovky škôl a tisíce malých športovcov pod jedinou ideou – takto chutí futbal.
Viac informácií na www.mcdonaldscup.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Takto chutí futbal: Majstri Slovenska z Banskej Bystrice zažili nezabudnuteľný víkend v Prahe s Lukášom Haraslínom © SITA Všetky práva vyhradené.
