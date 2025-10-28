Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobromila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. októbra 2025

Len zhruba 30 % ľudí na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom má prácu


Tagy: donecká oblasť Nezamestnanosť okupované územia vojna na Ukrajine

Viac ako 3-tisíc podnikov v tých častiach Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, ktoré okupuje ruská armáda, úplne ukončilo svoju ...



Zdieľať
russia_ukraine_89362 676x451 28.10.2025 (SITA.sk) - Viac ako 3-tisíc podnikov v tých častiach Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, ktoré okupuje ruská armáda, úplne ukončilo svoju činnosť. V súčasnosti má len približne 30 percent miestneho obyvateľstva nejakú formu zamestnania. Väčšinou ide o dočasnú a slabo platenú prácu alebo o prácu pre okupačné úrady. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedlo to ukrajinské Centrum národného odporu (NRC).


Miestne zdroje pre NRC uviedli, že časť ľudí je nútená pracovať na výstavbe obranných štruktúr alebo v opravárenských jednotkách, ktoré sú podriadené ruskej armáde. Platby za tento druh práce často meškajú alebo sú vo forme potravinových balíčkov.

Ekonomika regiónu je prakticky zničená. Priemysel sa neobnovuje, neexistujú žiadne nové investície a všetky zdroje smerujú výlučne na vojenské potreby,“ poznamenalo Centrum národného odporu.


Zdroj: SITA.sk - Len zhruba 30 % ľudí na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom má prácu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: donecká oblasť Nezamestnanosť okupované územia vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
DPD spojila sily s Packetou, zákazníkom pribudne viac ako 3 700 výdajných miest a boxov po celom Slovensku
<< predchádzajúci článok
Takto chutí futbal: Majstri Slovenska z Banskej Bystrice zažili nezabudnuteľný víkend v Prahe s Lukášom Haraslínom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 