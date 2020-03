Takto vplývajú technológie na náš spánok

Na samotný spánok zase v mnohom vplýva životný štýl, ktorý je doslova preplnený technologickými zariadeniami. Tie môžu jeho kvalitu zhoršiť, ale aj podstatne vylepšiť. Pri príležitosti Svetového dňa zdravého spánku, ktorý pripadá na 21. marca, sme sa pozreli spolu s odborníkom na to, ako vplývajú smartfóny, smart hodinky či slúchadlá na spánok.

Vykážte telefón zo spálne

Používanie elektronických zariadení v spálni je bežnou záležitosťou v mnohých domácnostiach. Má však jedno spoločné negatívum: nadmerná prítomnosť svetla. Tá negatívne ovplyvňuje tvorbu melatonínu, ktorý hrá významnú rolu v kvalite spánku. Melatonín sa vytvára v epifýze a svetlo (najmä to umelé) brzdí jeho tvorbu.

Mnohí sme si zvykli tesne pred spaním skontrolovať sociálne siete či e-maily. To je podľa experta veľká chyba. “Veľkou výzvou v dnešnej dobe je fakt, aby sme v čo najväčšej možnej miere obmedzili prítomnosť smartfónov ako pred spánkom, tak aj počas neho. Akonáhle sme neustále niečím vyrušovaní - aj keď ide len o možno na prvý pohľad nevinnú vibráciu smartfónu - tak aj kvalita nášho spánku sa naruší,” približuje neuropsychológ PhDr. Robert Krause, PhD. Tiež dodáva, že je dôležité, aby sme posteľ využívali iba na jej hlavný účel. Ak si do postele donesieme napríklad počítač, mozog to podvedome vníma ako rušivý element a proces zaspávania sa tým sťaží.

Motivácia v hodinkách

Nie všetky technologické zariadenia majú na oddych negatívny vplyv. Čoraz populárnejšie je využívanie technologických vychytávok aj opačným spôsobom, teda na skvalitnenie spánku. Typickým príkladom sú smart hodinky, ktoré okrem dennej fyzickej aktivity umožňujú sledovať aj nočný režim.

Ako sa však dokážu hodinky podpísať pod to, že sa ráno zobudíme viac oddýchnutí? Alfou a omegou tohto procesu je meranie a presná analýza. Hodinky prostredníctvom senzorov tepu a pohybu monitorujú, kedy zaspíme, kedy sa v noci prehadzujeme, ale aj to, koľko trvajú jednotlivé fázy spánku a kedy nastávajú prechody medzi nimi. Dokážu rozlíšiť ľahký a tvrdý spánok a tiež odmerať hladinu stresu.

Všetky získané informácie nielen spracujú do prehľadného grafu, ale vďaka umelej inteligencii na druhý deň navrhnú aj odporúčania na ich zlepšenie priamo v prepojenej aplikácií. Po prebudení tak má majiteľ hodiniek v rukách komplexný záznam toho, ako vyzeral jeho spánok uplynulú noc. A práve to zohráva zásadnú rolu.

“Ak sa niekto rozhodne zmeniť kvalitu svojho spánku, práve objektívna spätná väzba môže byť v tomto procese kľúčová. Potrebujeme vedieť, čo robíme dobre, čo zle a chceme byť svedkami progresu v priebehu času. Ak túto spätnú väzbu registrujeme, táto zmena sa stane ľahšie udržateľnou,” približuje doktor Krause.

“Z roka na rok sa záujem o smart hodinky zvyšuje. Minulý rok tento trh medziročne vzrástol až o 42 %. Vnímame, že ľudia chcú inteligentné riešenia aj v oblasti zdravého životného štýlu. Medzi najčastejšie používané funkcie na našich smart hodinkách Huawei Watch GT 2 patria práve monitoring spánku a stresu,” hovorí Matúš Kapusta, produktový manažér Huawei Slovensko.

Hudba pred spaním

Viacero štúdií naznačuje, že hudba pred spaním má pozitívne účinky na duševné zdravie. Samozrejme, treba zvoliť tú správnu a táto voľba je silne individuálna. V jednej veci sa však všetci experti zhodujú: príjemná skladba pri primeranej hlasitosti pomáha lepšie si odpočinúť.

Ak sa počúvanie hudby stane súčasťou nočnej rutiny, pozitívne účinky sa môžu dokonca znásobiť. Fakt, že z počúvania hudby spravíte pravidelný rituál bude znamenať, že váš mozog si určitý druh hudby automaticky začne spájať so spánkom. Vďaka tomu budete schopní zaspať rýchlejšie - jednoducho preto, že telo bude už “vyškolené” a nastavené, že je čas ísť spať.

Na tento účel sú vhodnou voľbou bezdrôtové slúchadlá Huawei Freebuds 3, a to z viacerých dôvodov. Vďaka absencii káblov nehrozí, že sa do nich v spánku nevedomky zamotáte, čo môže mať v extrémnych prípadoch aj tragické následky. Druhým dôvodom je ich prepracovaná ergonómia, takže budú stabilne držať v uchu. Navyše, keďže telefón nemá v spálni čo robiť, vďaka prepojeniu cez Bluetooth ho môžete nechať vo vedľajšej izbe so zapnutou hudbou. Po určitom čase, keď dohrá playlist, sa slúchadlá automaticky vypnú a zbytočne sa nevybíjajú.