Umelci sa spájajú, iniciatíva ‘Aby kultúra žila’ predstaví svoj prvý online festival

Pre mnohých znamená zrušenie podujatí existenčný problém, s ktorým sa v najbližšom čase budú musieť vysporiadať. Iniciatíva Aby kultúra žila vznikla ako prirodzená reakcia na túto situáciu - umelcom v núdzi chce pomôcť preklenúť najnáročnejšie obdobie a zároveň vytvoriť nový formát festivalu, ktorý kultúru prinesie opäť bližšie k svojim fanúšikom a to bezpečne a bez rizika šírenia nákazy.

Jedným zo zakladateľov iniciatívy je Peter Konečný, fotograf a jazzový hudobník, ktorý spustil iniciatívu svojím blogovým príspevkom, v ktorom upozorňuje na beznádejný stav, v ktorom sa zo dňa na deň ocitlo množstvo jeho priateľov. Pripojila sa k nemu Zuzana Suchová, fundraising konzultantka, zapojená do viacerých celospoločenských iniciatív, Michal Švihra z ticketingovej platformy Tootoot.fm, Ondrej Geče z vydavateľstva Slnko records, Daniela Grečnerová z agentúry House of Ukulele a projektová manažérka Tatiana Kravčenko. Spoločne spustili 13. marca platformu Aby kultúra žila, pod ktorú pripájajú live stream koncerty z celého sveta a v spolupráci s kapelami organizujú online výzvu na podporu umelcov v ohrození. Fanúšikovia, ktorí chcú prispieť, si môžu zakúpiť pamätnú vstupenku na akýkoľvek live stream koncert pod záštitou iniciatívy - prispieť však môžu kedykoľvek aj bez virtuálnej účasti na ktoromkoľvek z koncertov. Za pár dní od spustenia sa podarilo získať podporu vo výške viac ako 2400€ a výzva na podporu neustále pokračuje - viac nájdete TU: http://bit.ly/kultura_zije_blog.

Celý koncept iniciatívy Aby kultúra žila sa vyvíja veľmi dynamicky, najmä s ohľadom na aktuálnu situáciu a pokyny či opatrenia pre zachovanie zdravia. Najbližšie dni sa fanúšikovia môžu tešiť na viacero domácich “gaučových koncertov” umelcov z bezpečného priestoru domova. Prvý takýto domáci live stream koncert pod hlavičkou iniciatívy Aby kultúra žila sa odohral vo štvrtok 19.marca, a to až z New Yorku - svoj online koncert odohrala slovenská jazzová speváčka Hanka G, ktorá sa so svojím kvartetom pripojila k výzve na pomoc umelcom na Slovensku. Séria domácich koncertov bude pokračovať v piatok 20.marca online live koncertom slovenskej multiinštrumentalistky Lenky Molčányiovej - sledujte a podporte na tomto linku a následne ďalšími koncertami.

Akonáhla to situácia dovolí, chystá iniciatíva prvý virtuálny festival, ktorý prinesie umelcov možnosť vysielať online svoje koncerty z pódia, s profesionálnym ozvučením a svetlom - avšak so zabezpečením všetkých aktuálnych nariadení. "Festival reflektuje súčasnú situáciu okolo koronavírusu, ale jeho cieľom je zároveň vytvoriť niečo dlhodobé - inovatívny formát na šírenie hudobného obsahu, ktorý môže fungovať, aj keď kríza pominie a priniesť potenciálne príjmy umelcom aj zážitky fanúšikom, divákom," hovorí Alexander Čerevka z vydavateľstva Slnko records. “Vieme, že tento stav nebude trvať chvíľu a následky budeme musieť znášať ešte dlho. Aj nás sa to bytostne týka, nielen osobne, keďže mnoho ľudí v kríze osobne poznáme, ale aj profesionálne. Preto chceme pomôcť umelcom a ľuďom z pridružených profesií a dávame k dispozícii naše technológie a platformu na šírenie live vysielaní koncertov a na realizáciu výzvy na podporu - symbolicky, cez vstupenky,” dopĺňa Michal Švihra z Tootoot.fm.

“Umelci nám to vrátia krásou. Ak by bola situácia opačná, hrali by v náš prospech zadarmo na benefičných akciách. Nikdy ich nebolo treba prosiť. Spravili to sto krát a spravia to zas. Sme na rade. Pridajte sa,” uzatvára výzvu fotograf a hudobník Peter Konečný. Iniciátori sú vďační za každú podporu, uvedomujúc si množstvo krízových situácií, ktoré aktuálne vznikajú nielen v oblasti kultúry. Snažia sa pomôcť v oblasti, kde veria, že to vedia najlepšie.