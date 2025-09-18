Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

18. septembra 2025

Takúto zábavu svet nevidel: Otto Weiter bude oslavovať dve výročia naozaj vo veľkom


Prípravy mega exkluzívneho koncertu Otta Weitera, ktorý spoluorganizuje aj jeho manželka Petra Weiter, prebiehali hekticky. Manželia „makali“ ako včeličky 24 hodín denne 7 dní ...



Zdieľať
ow print 70 loga 676x454 18.9.2025 (SITA.sk) - Prípravy mega exkluzívneho koncertu Otta Weitera, ktorý spoluorganizuje aj jeho manželka Petra Weiter, prebiehali hekticky. Manželia „makali“ ako včeličky 24 hodín denne 7 dní v týždni, no boli to radostné povinnosti. Divákov čakajú zaujímavé duety a každý interpret zaspieva nejaký známy hit Otta Weittera, ale tiež jednu svoju pesničku.

Večer má štyri sekcie


Od ohlásenia veľkolepého vystúpenia sa už beztak dlhý zoznam účinkujúcich ešte viac rozrástol. „Do symfonického orchestra pod vedením dirigenta Adriána Kokoša pribudla ešte ďalšia hudobná sekcia. Bude mať 26 členov, aby bol ten zvuk pre poslucháča naozaj široký. Notové party budú pripravovať takí velikáni, ako Julo Selčan, Paľo Zajaček alebo aj Adrián Harvan. Okrem toho nastúpi aj celá skupina Petra Cmoríka, ktorá bude hrať v rockovej časti koncertu,” menuje nadšený oslávenec.

Večer má štyri sekcie ako spevákov kariérny život. Najprv sa venuje folku a country, prejde cez rock, dostane sa aj k Repete a muzikálom a vrcholí do súčasnosti. „Najviac sa teším na úpravu mojich skladieb symfonickým orchestrom. Chystáme aj niekoľko prekvapení. Tešíme sa, ako budú návštevníci úžasom otvárať ústa,” hovorí.

Weiterovci sľubujú 145 minút oslavy plnej mien, ako Drupi, Davide Mattioli, Maja Velšicová, Marcella Molnárová, Peter Tokoš, ale aj Teta Márgit v podaní Petra Batthyanyho. To všetko pod moderátorskou taktovkou Karin Majtánovej a Štefana Skrúcaného. Legenda slovenskej hudby pritom hovorí, že nie všetci kamaráti a kolegovia sa mohli zúčastniť, a preto s niektorými z nich vyráža aj na turné Otto Weiter 70 Tour.

Facebooková súťaž


„Dramaturgia je postavená tiež na priereze môjho hudobného života, ale, samozrejme, iba v skratke. Aj tam však bude veľa nečakaných prekvapení a hlavne dobrá nálada,” opisuje.

Weiterovci tak nevystúpia len 20. septembra v bratislavskej Gopass aréne na Pasienkoch, ale aj na západe, v strede, na východe, severe a aj juhu Slovenska. „Niektoré mestá prejavili záujem samy. Keď ich začalo pribúdať, vymysleli sme systém, ako rozveseliť celé Slovensko. Podarilo sa nám napokon osloviť predovšetkým známe mestá týchto regiónov,” odhaľuje svoje plány Otto Weiter.

S megakoncertom je spojená aj facebooková súťaž, do ktorej sa môžu prihlásiť všetci. Preto je dôležité odložiť si vstupenku po fenomenálnom zážitku nielen na pamiatku. Na facebookových stránkach manželov sa môžete zapojiť do súťaže o zájazd.  Výherca či výherkyňa sa vstupenkou z megakoncertu bude musieť preukázať, keď bude chcieť získať zájazd od CK Daka do Holandska, maďarskej dedinky Tihany či rakúskeho mestečka Tullnu. Všetky informácie sú na webstránke www.ottoweiter.sk alebo na sociálnych sieťach.

„Milí diváci, fanúšikovia, priatelia a kamaráti, srdečne vás pozývam aj s mojimi kolegami na exkluzívny mega koncert Otto Weiter 70 v Gopass aréne 20. septembra 2025. Spoločne oslávime nielen moje narodeniny, ale aj Vaše! Hovorí sa, že vek je iba číslo, poďme sa teda zabaviť bez ohľadu na dátum, ktorý máme v občianskom preukaze. Jeden múdry človek povedal, že žijeme iba raz. Tak poďme spoločne žiť! Mám vás rád,” pozýva Otto Weiter.


Zdroj: SITA.sk - Takúto zábavu svet nevidel: Otto Weiter bude oslavovať dve výročia naozaj vo veľkom © SITA Všetky práva vyhradené.

