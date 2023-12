Talent v Tescu rozvíja každý! Pracovné uplatnenie nájdu zdravotne znevýhodnení

Iniciatívy na podporu inklúzie zdravotne znevýhodnených

Podpora pri návrate do práce po dlhej chorobe

4.12.2023 (SITA.sk) -"Sme veľmi hrdí, že u nás našli uplatnenie ľudia s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ako napríklad s Downovým syndrómom, poruchou autistického spektra či rôznymi typmi fyzického znevýhodnenia. Je pre nás kľúčové vzdelávať našich manažérov a manažérky na všetkých úrovniach, aby vytvárali vo svojich tímoch podporné inkluzívne prostredie, v ktorom môže talent rozvíjať každý," hovoríTesco kladie dôraz na nábor a udržanie kolegýň a kolegov so zdravotným znevýhodnením, čo viedlo k 0,9 % nárastu v ich zastúpení za posledný rok. Aktuálne pracuje v Tescu na rôznych pracovných pozíciách 6,7 % kolegov a kolegýň so zdravotným znevýhodnením. Reťazec tak významne prekračuje povinnosť zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou vyplývajúcou zo zákona. Z interného prieskumu Tesca medzi kolegami a kolegyňami vyplynulo, že až 18,8 % identifikuje samých seba ako ľudí s nejakým typom zdravotného znevýhodnenia. V spolupráci so strednými školami a odbornými učilišťami vytvára Tesco podmienky na prax a neskôr aj zamestnávanie zdravotne znevýhodnených študentov. Aktuálne reťazec takto spolupracuje s ôsmimi školami z celého Slovenska.Súčasťou Tesco tímu je aj, ktorý pracuje na pozícii analytik IT. Ako sám hovorí, konečne v Tescu robí prácu, ktorá ho baví. "Necítim sa nijako znevýhodnený aj zabúdam, že mi niečo je, kým mi to niekto nepripomenie. Zažil som veľa diskriminácie na svojej ceste len kvôli môjmu znevýhodneniu – detskej mozgovej obrne a som veľmi rád, že Tescu záleží aj na takýchto ľuďoch," dodáva Daniel Guštafík.S cieľom ďalej rozvíjať a podporovať inklúziu Tesco spolupracuje so šiestimi organizáciami, medzi ktoré patrí aj nezisková organizácia. Vďaka tejto spolupráci sa napríklad podarilo začleniť do pracovného tímu hypermarketu Tesco Lučenec dvoch kolegov, ktorí patria medzi neurodiverzných ľudí.Tesco je tiež aktívnou súčasťou iniciatívy, ktorú v rámci programuiniciovala spoločnosť Profesia s cieľom podporiť zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí na otvorenom trhu práci. V rámciabsolvovali študenti a študentky Spojenej internátnej školy na Dúbravskej ceste 1 a Švabinského 7 v Bratislave exkurzie v Tescu, počas ktorých si mohli vyskúšať rôzne druhy prác. Deväť z nich sa rozhodlo absolvovať v Tescu prax, ktorá aktuálne prebieha.Keďže situácia každého kolegu a kolegyne sa môže zmeniť pod vplyvom životných okolností, Tesco vytvára podporujúce podmienky pre kolegov, ktorí sa vracajú do práce po dlhodobej PN. Návrat do práce po dlhej prestávke spôsobenej chorobou môže byť náročný tak po fyzickej, ako aj po psychickej stránke. Tesco preto zaviedlo benefit, ktorý kolegom uľahčí toto prechodné obdobie. Kolegyniam a kolegom z obchodov, centrálnej kancelárie a distribučných centier umožňuje, aby si prvý mesiac po návrate do práce skrátili pracovný čas o polovicu, pričom Tesco im dorovná plat na úroveň 100 %.Ďalšie informácie a dáta o uplatnení ľudí so zdravotným znevýhodnením v Tescu, ako aj viac informácií o napĺňaní záväzkov reťazca v oblasti zodpovedného podnikania nájdete v aktuálnej Správe o napĺňaní stratégie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku Informačný servis