Talentovaný Bedard má zlomenú čeľusť a istý čas si nezahrá, možno príde aj o Zápas hviezd (video)

Do šatne odišiel v prvej tretine

Doteraz bol najlepším hráčom Blackhawks

7.1.2024 (SITA.sk) - Kanadský útočník Connor Bedard má zlomenú čeľusť a klub Chicago Blackhawks zo zámorskej hokejovej NHL ho zaradil na listinu zranených hráčov. Aktuálna draftová jednotka sa zranila v piatkovom zápase na ľade New Jersey Devils pri prehre 2:4.Bedard doplatil na stret s domácim obrancom Brendanom Smithom . Tím z Chicaga prišiel v rovnakom súboji aj o ďalšieho útočníka Nicka Foligna, ktorý si zlomil prst. Indispozíciu utrpel pravdepodobne pri bitke práve so Smithom.„Nevieme presne, ako dlho nám budú chýbať," informoval tréner Luke Richardson a doplnil: „Je to nová správa, po návrate z New Jersey sa na nich pozreli naši odborníci."Po zákroku na Bedarda v polovici prvej tretiny, po ktorej mladík zamieril do šatne, si domáceho beka Smitha hosťujúci hráči častejšie „všímali". Vzišla z toho aj bitka, pri ktorej sa pravdepodobne zranil Foligno.Keďže predposledný tím tabuľky celej súťaže má viacero zranení vo svojom kádri, vedenie klubu na to reagovalo angažovaním Rema Pitlicka výmenou z Pittsburghu Penguins a získalo aj Zacha Sanforda z Arizony Coyotes , ktorého si stiahli z waiver listiny.Okrem Bedarda s Folignom sú zranení aj Anthony Beauvillier, Tyler Johnson , Taylor Raddysh, Joey Anderson a Andreas Athanasiou, pre Taylora Hall sa už sezóna skončila po novembrovej operácii kolena. Mimo je aj obranca Seth Jones Stále iba 18-ročný Bedard bol v doterajšom priebehu sezóny najlepším hráčom Blackhawks, v 39 dueloch zaznamenal 15 gólov a 18 asistencií. Mladík pravdepodobne príde o premiérovú účasť na exhibičnom Zápase hviezd naplánovanom na 3. február do Toronta.Zaujímavosťou je, že v prvej polovici januára presne pred rokom sa zranila aj vtedajšia draftová jednotka Juraj Slafkovský Montrealu Canadiens . Slovák mal problémy s kolenom a sezóna sa pre neho vtedy predčasne skončila. To však pravdepodobne nebude Bedardov prípad.