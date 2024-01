NHL: Montreal zdolal lídra Východnej konferencie Rangers

Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na nedeľu nad lídrom Východnej konferencie NHL New Yorkom Rangers 4:3 po samostatných nájazdoch. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Zo Slovákov bodoval len útočník Calgary Martin Pospíšil, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre 2:3 vo Philadelphii. Jeho spoluhráč Adam Ružička sa stal sa slovenským rekordérom v počte zápasov za Calgary.



Rozhodujúci samostatný nájazd v Montreale premenil Cole Caufield, ktorý rozvlnil sieť ako jediný a to v druhej sérii. Montrealu patrí na východe 13. miesto. Canadiens viedli po góloch Brendana Gallaghera, Seana Monahana a Joela Armiu 3:0, ale Rangers dokázali v riadnom čase vyrovnať, keď skórovali Artemij Panarin (25. gól v sezóne), Vincent Trocheck a Adam Fox. “Každý domáci zápas je špeciálny, ale dnes to malo ešte väčší náboj. Sobota večer, Rangers v meste, bol to veľký zápas. Škoda, že sme neudržali vedenie, ale máme dva body. Monty predviedol viacero skvelých zákrokov,” povedal pre nhl.com Gallagher a pochválil brankára Sama Montembeaulta, ktorý zaznamenal 45 zákrokov. Slafkovský nastúpil opäť v prvom útoku, na ľade bol 19 minút a 25 sekúnd. Mal jeden mínusový bod, jeden hit a jednu strelu.



Zo štvorice Slovákov si štatistiky kanadského bodovania vylepšil iba Martin Pospíšil, ktorý si pripísal štvrtú asistenciu v sezóne. Calgary však prehralo vo Philadelphii 2:3. Pospíšil poslal v druhej tretine kolmý pas z obranného pásma, sólový nájazd premenil Jonathan Huberdeau a dostal “plamene” do vedenia 1:0. V drese Flames nebodoval Adam Ružička, ale nastúpil na svoj 108. zápas za Calgary, čím prekonal doterajší slovenský rekord Ronalda Petrovického v počte odohratých duelov za Flames. Ten za tím z kanadskej provincie Alberta nastúpil 107-krát. Ružička je aj najproduktívnejším Slovákom v klubovej histórii, keď nazbieral 40 bodov za 14 gólov a 26 asistencií. Pospíšil bol na ľade 8 minút a 7 sekúnd, mal plusový bod, jeden hit a jednu strelu. Ružička hral len o 19 sekúnd viac ako jeho krajan a do štatistík sa nezapísal. Dres Flames si zo Slovákov v minulosti obliekli aj Marek Hrivík a Róbert Döme. Flyers zastavili sériu štyroch prehier, víťazný gól strelil v úvode tretej tretiny v oslabení Travis Konecny. “Prvá tretina bola v poriadku, ale v ďalšom priebehu bol súper lepší,” povedal tréner Calgary Ryan Huska.



Šimon Nemec nastúpil opäť v prvej obrane New Jersey, no Devils doma podľahli Vancouveru 4:6. Slovenský obranca bol s časom 23:32 najvyťažovanejším hráčom tímu. Devils okrem prehry mrzí aj strata dôležitého obrancu Jonathana Siegenthalera. Švajčiarsky obranný kolega Nemca nedohral duel po tom, ako ho v druhej tretine trafil tvrdou strelou do nohy zadák Canucks Filip Hronek. Tréner “diablov” Lindy Ruff nemal po zápase dobré správy. “Jonas nie je v poriadku. Má zlomenú nohu a nejaký čas bude mimo,” povedal tréner New Jersey. Dva góly a asistenciu zaznamenali za víťazov J.T. Miller a Elias Pettersson, tri asistencie mal Quinn Hughes. Brankár Thatcher Demko kryl 21 striel a pripísal si 100. víťazsvo v NHL. Devils nastúpili bez elitného centra Jacka Hughesa, ktorý v zápase s Chicagom utrpel zranenie hornej časti tela. Devils znížili z 0:3 na 2:3, potom z 2:5 na 4:5, ale víťazstvo Canucks uzavrel do prázdnej bránky Dakota Joshua. “Páčilo sa mi nasadenie. Dvakrát sme sa dotiahli na jeden gól, ale ustáli sme to,” povedal tréner Vancouveru Rick Tocchet.



Až dvanásť gólov padlo v Denveri, kde Colorado prehralo s Floridou 4:8. Hetrikom sa blysol útočník “panterov” Sam Reinhart, Florida vyhrala siedmy zápas za sebou. “Mali sme veľmi dobrý štart, keď sme viedli 3:0 a potom sa nám hralo lepšie,” povedal Reinhart, ktorý zaznamenal siedmy hetrik v kariére a v posledných siedmich dueloch nazbieral 11 bodov (10+1). Avalanche vyrovnali na 3:3 a potom aj na 4:4, ale zápas zlomil v presilovke o dvoch hráčov Reinhart. Matthew Tkachuk mal bilanciu 1+3, Aleksander Barkov nazbieral štyri asistencie. Útočník “lavín” Nathan MacKinnon bodoval aj v 21. domácom zápase od začiatku sezóny, keď si pripísal asistenciu.



David Pastrňák pomohol Bostonu gólom a asistenciou k vysokému víťazstvu 7:3 nad Tampou Bay. V drese Lightning stále chýbal zranený slovenský obranca Erik Černák. Dva góly strelil Trent Frederic, Linus Ullmark chytil 23 striel a Bruins vyhrali piaty z posledných šiestich duelov. Pri všetkých góloch Tampy bol najproduktívnejší hráč NHL Nikita Kučerov, ktorý ku gólu pridal dve asistencie. “Mali sme veľa vylúčených hráčov a oslabenia nám brali vietor z plachiet. Bol to zvláštny zápas,” povedal tréner “bleskov” Jon Cooper. Dve asistencie zaznamenal za Boston kanadský útočník Matthew Poitras, ktorý odohral v NHL prvý zápas po návrate z MS juniorov vo Švédsku.



Marc-Andre Fleury vyrovnal zápis Patricka Roya a dostal sa na druhé miesto v počte víťazstiev brankárov v histórii NHL. Na ľade Columbusu zaznamenal 25 zákrokov a Minnesota vyhrala 4:3 po predĺžení. Fleury a Roy majú zhodne po 551 víťazstiev, lídrom je neohrozene Martin Broduer (691). “Dostihnúť Patricka je pre mňa veľká česť, bol mojim vzorom, keď som bol malý chlapec. Ešte viac ma však teší, že sme uspeli,” povedal Fleury. Víťazný gól strelil Marco Rossi, Wild zastavili sériu štyroch prehier. Dva góly a asistenciu na víťazný zásah zaznamenal Matthew Boldy.



Ukko-Pekka Luukkonen zlikvidoval 40 striel a Buffalo vyhralo na ľade Pittsburghu 3:1. Víťazný gól strelil Zemgus Girgensons, presadili sa aj Alex Tuch a Rasmus Dahlin, Sabres vyhrali dva zápasy za sebou po viac ako mesiaci.



William Nylander pomohol dvoma gólmi Torontu k víťazstvu 4:1 v San Jose. Sharks prehrali jedenástykrát v rade. Hokejisti St. Louis zvíťazili na ľade Caroliny 2:1 po nájazdoch, v ktorých rozhodol kapitán Brayden Schenn.



Siedmy zápas za sebou vyhrali hráči Edmontonu, keď zdolali doma Ottawu 3:1. Všetky góly Oilers strelil Zach Hyman, ktorý zaznamenal tretí hetrik v sezóne a štvrtý v kariére. Tri asistencie nazbieral Evan Bouchard.

NHL - výsledky:



Philadelphia - Calgary 3:2 /Pospíšil (Calgary) 0+1/, Colorado - Florida 4:8, Boston - Tampa Bay 7:3, Columbus - Minnesota 3:4 pp, Montreal - New York Rangers 4:3 pp a sn, New Jersey - Vancouver 4:6, Pittsburgh - Buffalo 3:0, San Jose - Toronto 1:4, Carolina - St. Louis 1:2 pp a sn, Dallas - Nashville 3:4, Edmonton - Ottawa 3:1, Vegas - New York Islanders 5:2

NHL - sumáre:



Philadelphia Flyers - Calgary Flames 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)



Góly: 25. Frost (Walker, Foerster), 37. Couturier (Frost, Zamula), 43. Konecny (Laughton, York) - 22. Huberdeau (Kadri, POSPÍŠIL), 30. Weegar (Coleman, Mangiapane). Brankári: Hart - Markström, strely na bránku: 42:24.







Colorado Avalanche - Florida Panthers 4:8 (0:3, 3:1, 1:4)



Góly: 21. Makar (MacKinnon, Rantanen), 21. Manson (Ničuškin, O'Connor), 25. Ničuškin (Makar, Rantanen), 44. Drouin (Girard) - 2. Verhaeghe (Tkachuk, Bennett), 4. Reinhart (Forsling, Barkov), 8. Reinhart (Barkov, Rodrigues), 29. Ekman-Larsson (Barkov, Rodrigues), 46. Reinhart (Tkachuk, Barkov), 49. Stenlund (Lomberg), 57. Tkachuk (Verhaeghe, Ekblad), 57. Verhaeghe (Tkachuk, Forsling). Brankári: Prosvetov (29. Georgijev) - Bobrovskij, strely na bránku: 26:29.







Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)



Góly: 5. Frederic (Shattenkirk, Lindholm), 15. McAvoy (Heinen, Poitras), 22. Frederic (Grzelcyk, Poitras), 29. Pastrňák (Zacha), 42. Geekie (Pastrňák, Lindholm), 57. DeBrusk, 58. Coyle - 1. Point (Kučerov), 28. Kučerov, 36. Point (Kučerov, Hagel). Brankári: Ullmark - Vasilevskij, strely na bránku: 27:26.







Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 9. Sillinger (Bean, Boqvist), 21. Sillinger (Marčenko), 55. Sillinger (Boqvist) - 15. Boldy (Faber, Eriksson Ek), 31. Boldy (Zuccarello, Faber), 59. Johansson (Hartman), 64. Rossi (Boldy, Faber). Brankári: Tarasov - Fleury, strely na bránku: 28:37.







Montreal Canadiens - New York Rangers 4:3 pp a sn (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 12. Gallagher (Evans, Savard), 22. Monahan (Ylönen), 23. Armia (Stephens, Pezzetta), rozh. náj. Caufield - 31. Trocheck (Gustafsson, Panarin), 35. Panarin (Trocheck), 50. Fox (Vesey, Cuylle). Brankári: Montembeault - Quick, strely na bránku: 30:50.







New Jersey Devils - Vancouver Canucks 4:6 (0:0, 2:4, 2:2)



Góly: 27. Miller (Lazar, McLeod), 40. Haula (Bratt, L. Hughes), 52. Miller (Tierney, Smith), 53. Hischier (Smith, Haula) - 21. Pettersson (Hronek, Q. Hughes), 24. Miller (Boeser, Q. Hughes), 25. Miller (Pettersson, Cole), 40. Garland (Joshua, Soucy), 43. Pettersson (Boeser, Q. Hughes), 59. Joshua (Miller, Blueger). Brankári: Daws - Demko, strely na bránku: 25:42.







Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



Góly: 48. Rakell (Karlsson, Malkin) - 3. Tuch (Clifton, Thompson), 56. Girgensons (Robinson, Samuelsson), 59. Dahlin. Brankári: Jarry - Luukkonen, strely na bránku: 41:32.







San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Góly: 52. Granlund (Zetterlund, Emberson) - 16. Marner (Rielly, Nylander), 40. Järnkrok (Holmberg, Liljegren), 50. Nylander (Bertuzzi, McCabe), 57. Nylander (Tavares, Bertuzzi). Brankári: Blackwood - Jones, strely na bránku: 24:33.







Carolina Hurricanes - St. Louis Blues 1:2 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 14. Teräväinen (Drury) - 12. Walker (Sundqvist, Krug), rozh. náj. Schenn. Brankári: Raanta - Binnington, strely na bránku: 30:22.







Dallas Stars - Nashville Predators 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)



Góly: 30. Seguin (Duchene, Marchment), 40. Benn (Harley, Robertson), 51. Robertson (Hanley, Harley) - 12. Nyquist, 28. Evangelista (Novak, Smith), 43. Forsberg (Nyquist, O'Reilly), 48. Forsberg (O'Reilly, Schenn). Brankári: Wedgewood - Lankinen, strely na bránku: 29:22.







Edmonton Oilers - Ottawa Senators 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



Góly: 39. Hyman (Bouchard, Nugent-Hopkins), 43. Hyman (Bouchard), 58. Hyman (McDavid, Bouchard) - 56. Kelly (Tkachuk, Brännström). Brankári: Skinner - Forsberg, strely na bránku: 46:30.







Vegas Golden Knights - New York Islanders 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)



Góly: 7. Eichel (Marchessault, Pietrangelo), 38. Dorofejev (Stephenson, Stone), 39. Roy (Howden, Kolesar), 41. Eichel (Cormier), 45. Roy (Kolesar) - 12. Barzal (Horvat, Lee), 43. Martin (Cizikas). Brankári: Thompson - Sorokin, strely na bránku: 29:30.

Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 08:07 0 1 1 +1 1 0



Adam Ružička (Calgary) 08:26 0 0 0 0 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 19:25 0 0 0 +1 1 0



Šimon Nemec (New Jersey) 23:32 0 0 0 0 0 0