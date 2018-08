Talentovaný Studenič pred odchodom do New Jersey trénuje v Skalici

Marián Studenič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skalica 8. augusta (TASR) - Na prvom tohtosezónnom tréningu na ľade sa s hokejistami HK Skalica pripravoval aj Marián Studenič. Ten sa pripravuje so svojim bývalým klubom predtým, ako odíde do zámoria, kde ho čaká kemp klubu NHL New Jersey Devils.Diabli si ho vybrali v júni 2017 v 5. kole zo 143. miesta.uviedol pre TASR Studenič.V súčasnosti zarezáva počas letnej prípravy.netajil radosť talentovaný útočník.Na ľade sa objavil v Skalici, kde svoj prvý tréning absolvovali hokejisti tamojšieho HK.Studenič sa už začiatkom septembra presunie zo Slovenska do hlavného kempu New Jersey.dodal hokejista, ktorý už ako 16-ročný naskočil do mužského hokeja.