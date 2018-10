Talian Conte bude nástupcom Lopeteguiho, tvrdia zahraničné médiá

Ilustračný snímok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 28. októbra (TASR) - Novým trénerom futbalistov Realu Madrid sa má stať Talian Antonio Conte. Na poste má nahradiť Julena Lopeteguiho, ktorému mala definitívne na Santiago Bernabeu sťať hlavu nedeľňajšia zahanbujúca prehra 1:5 v El Clasicu v Barcelone. Informovala o tom v nedeľu večer agentúra DPA s odvolaním sa na zdroj blízky prezidentovi "bieleho baletu".uviedla agentúra DPA. Podľa zdroja už prezident Florentino Perez nemôže dlhšie otáľať so zmenou na trénerskom poste. Štyridsaťdeväťročný Conte by mal pricestovať do Madridu už v pondelok a k samotnému vymenovaniu by malo prísť najneskôr do štvrtka. V zápase Španielskeho pohára proti treťoligovému klubu Melilla povedietréner B-tímu Santiago Solari.Real je v tabuľke La Ligy až na 9. mieste, na lídra a obhajcu FCB stráca 7 bodov.