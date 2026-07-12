|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. júla 2026
Talian Sinner obhájil titul na Wimbledone. Dostal šek na 3,6 milióna libier
Talian Jannik Sinner vyhral vo finále dvojhry mužov nad Nemcom Alexandrom Zverevom 3:1 na sety. Jannik Sinner sa stal desiatym hráčom v histórii, ktorý úspešne obhájil titul bo dvojhre na Wimbledone. ...
Zdieľať
12.7.2026 (SITA.sk) - Talian Jannik Sinner vyhral vo finále dvojhry mužov nad Nemcom Alexandrom Zverevom 3:1 na sety.
Jannik Sinner sa stal desiatym hráčom v histórii, ktorý úspešne obhájil titul bo dvojhre na Wimbledone. Svetová jednotka si vo finále poradila s Nemcom Alexandrom Zverevom 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.
V zápase nadpriemernej úrovne, ktorý trval bez 12 minút štyri hodiny, rozhodol konzistentnejší prejav neskoršieho víťaza, jeho dva premené brejkbaly v druhej polovici zápasu a najmä menší počet nevynútených chýb (25:45).
Dvadsaťštyriročný Talian si pripísal piaty grandslamový titul v kariére, druhý na londýnskej tráve. Z tzv. veľkej štvorky mu chýba víťazná trofej už len z parížskej antuky, kde sa v tomto roku rozlúčil šokujúco už v 2. kole po prehre s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom.
V tomto roku získal Sinner celkovo šiesty titul na hlavnej profiúrovni, predchádzajúcich päť si pripísal na turnajoch ATP Masters 1000 v Indian Wells, Miami, Monte Carle, Madride a Ríme.
Siedme grandslamové finále premenil na piate víťazstvo a k pondelku mať na čele rebríčka ATP vo dvojhre obrovský náskok 4970 bodov práve pred svojím finálovým súperom Zverevom, ktorý vystriedal na druhej priečke zraneného Španiela Carlosa Alcaraza. Sinner si z Londýna odnáša šek na 3,6 milióna libier, čiže približne 4,2 milióna eur pred zdanením.
“Keď tu stojím s víťazným pohárom, uvedomujem si, čo to pre mňa znamená. Nikdy to neberiem ako samozrejmosť, skôr ako dar, ktorý si však musím zaslúžiť a vybojovať. Nedeľa na konci druhého týždňa vo Wimbledone je veľmi špeciálny deň. Nikdy neviete, koľkokrát sa sem v tento deň ešte vrátite, ale želám si, aby to bolo ešte veľakrát,” vravel Sinner v prvej reakcii po víťazstve.
Smerom k fanúšikom na centrálnom wimbledonskom dvorci ešte dodal:
"Hrať pred výnimočnými ľuďmi počas celých dvoch týždňov bolo úžasné. Vždy ste pre mňa úžasní, ďakujem za podporu. Dali ste mi ten najvýnimočnejší pocit, aký kedy tenista môže cítiť. Ďakujem vám veľmi pekne.”
Zdroj: SITA.sk - Talian Sinner obhájil titul na Wimbledone. Dostal šek na 3,6 milióna libier © SITA Všetky práva vyhradené.
Jannik Sinner sa stal desiatym hráčom v histórii, ktorý úspešne obhájil titul bo dvojhre na Wimbledone. Svetová jednotka si vo finále poradila s Nemcom Alexandrom Zverevom 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.
V zápase nadpriemernej úrovne, ktorý trval bez 12 minút štyri hodiny, rozhodol konzistentnejší prejav neskoršieho víťaza, jeho dva premené brejkbaly v druhej polovici zápasu a najmä menší počet nevynútených chýb (25:45).
Piaty grandslamový
Dvadsaťštyriročný Talian si pripísal piaty grandslamový titul v kariére, druhý na londýnskej tráve. Z tzv. veľkej štvorky mu chýba víťazná trofej už len z parížskej antuky, kde sa v tomto roku rozlúčil šokujúco už v 2. kole po prehre s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom.
V tomto roku získal Sinner celkovo šiesty titul na hlavnej profiúrovni, predchádzajúcich päť si pripísal na turnajoch ATP Masters 1000 v Indian Wells, Miami, Monte Carle, Madride a Ríme.
Obrovský náskok
Siedme grandslamové finále premenil na piate víťazstvo a k pondelku mať na čele rebríčka ATP vo dvojhre obrovský náskok 4970 bodov práve pred svojím finálovým súperom Zverevom, ktorý vystriedal na druhej priečke zraneného Španiela Carlosa Alcaraza. Sinner si z Londýna odnáša šek na 3,6 milióna libier, čiže približne 4,2 milióna eur pred zdanením.
Spoveď šampióna
“Keď tu stojím s víťazným pohárom, uvedomujem si, čo to pre mňa znamená. Nikdy to neberiem ako samozrejmosť, skôr ako dar, ktorý si však musím zaslúžiť a vybojovať. Nedeľa na konci druhého týždňa vo Wimbledone je veľmi špeciálny deň. Nikdy neviete, koľkokrát sa sem v tento deň ešte vrátite, ale želám si, aby to bolo ešte veľakrát,” vravel Sinner v prvej reakcii po víťazstve.
Poďakovanie fanúšikom
Smerom k fanúšikom na centrálnom wimbledonskom dvorci ešte dodal:
"Hrať pred výnimočnými ľuďmi počas celých dvoch týždňov bolo úžasné. Vždy ste pre mňa úžasní, ďakujem za podporu. Dali ste mi ten najvýnimočnejší pocit, aký kedy tenista môže cítiť. Ďakujem vám veľmi pekne.”
Zdroj: SITA.sk - Talian Sinner obhájil titul na Wimbledone. Dostal šek na 3,6 milióna libier © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
V uliciach Osla bolo v noci 135-tisíc ľudí, desiatky vyhľadali lekársku pomoc
V uliciach Osla bolo v noci 135-tisíc ľudí, desiatky vyhľadali lekársku pomoc