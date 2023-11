Taliani po 47 rokoch získali Davisov pohár, hrdinom bol najmä Sinner (foto)

Zdolal Novaka Djokoviča

"Vo väčšine zápasu bol lepší hráč ako ja"

Najväčší podiel na úspechu Talianov

Voľné karty do skupinovej fázy

27.11.2023 (SITA.sk) - Štyridsaťsedem rokov čakali talianski tenisti na triumf v Davisovom pohári . Dočkali sa až teraz v španielskej Málage, keď vo finále zdolali Austrálčanov už po dvojhrách. Najprv si Matteo Arnaldi poradil s Alexeiom Popyrinom a druhý taliansky finálový triumf v histórii spečatil Jannik Sinner , ktorý prevalcoval Alexa de Minaura . Štvorhra už nebola potrebná.Talianov priviedol k zisku populárnej "šalátovej misy" najmä Sinner, ktorý vyhral všetkých päť zápasov, v ktorých sa v Málage predstavil. Dvakrát zdolal aj svetovú jednotku Novaka Djokoviča . Najprv v trojsetovej bitke vo dvojhrea potom aj vo štvorhre po boku Lorenza Sonega , čím Talianom zabezpečili postup do finále."Toto je výnimočný pocit, a keďže sme v tíme všetci mladí okrem Bolelliho, radi by sme si ho ešte niekedy zopakovali," povedal 22-ročný Sinner s víťaznou trofejou v rukách. Práve 38-ročný veterán Simone Bolelli prežíval najväčšie emócie z celého talianskeho tímu."Hrám túto súťaž už 15 rokov a teraz som sa dočkal najkrajších chvíľ. Toto je najviac, čo som si mohol želať," skonštatoval Bolelli.Finálový týždeň Davisovho pohára v Málage bol v réžii Sinnera, ktorého dopĺňal ďalší mladík Arnaldi a tiež Lorenzo Musetti . Spoločne zdolali vo štvrťfinále Holanďanov, v semifinále Srbov a vo finále už spomenutých 28-násobných šampiónov z Austrálie. Na rozdiel od Sinnera však 44. hráč rebríčka Arnaldi prehral svoj prvý zápas vo dvojhre s Holanďanom Boticom van de Zandschulpom o jednu loptičku v tajbrejku tretieho setu, ale zvíťazil vo finále nad Popyrinom."Je mi súpera ľúto, lebo vo väčšine zápasu bol lepší hráč ako ja. Aj také súboje však prináša Davisov pohár. Dosiahol som jedno z najväčších kariérnych víťazstiev," podotkol Arnaldi.Najväčší podiel na úspechu Talianov však mal jednoznačne Sinner. Svetová štvorka má skvelú fazónu najmä v závere sezóny. Od septembra Sinner zdolal šesť hráčov z najlepšej svetovej desiatky, Djokoviča dvakrát a Rusa Daniila Medvedeva dokonca trikrát. OkremDavisovho pohára vyhral turnaje v Pekingu a vo Viedni a z hráčov Top 10 prehral len vo finále ATP Finals v Turíne s Djokovičom. Sinner po zisku Davisovho pohára nezabudol ani na zraneného Mattea Berrettiniho , ktorý Talianom v Málage pomáhal aspoň ako fanúšik."Vďaka Matteo! Jeho prítomnosť pre nás všetkých znamenala veľa. Nabíjal nás pozitívnou energiou a vierou vo víťazstvá," dodal Sinner na adresu bývalej svetovej šestky.Najlepšia osmička tenisových tímov v boji o Davisov pohár sa stretne v Málage aj o rok. Španieli ako domáci budú mať voľnú kartu pre septembrovú 16-člennú skupinovú fázu vo Valencii.Rovnako voľné karty do skupinovej fázy obdržali aj fináloví súperi Taliani a Austrálčania a prekvapujúco aj Briti, ktorí vo štvrťfinále podľahli Srbom. Tí musia hrať kvalifikáciu začiatkom februára v domácom prostredí proti Slovákom.