Vlhová v Killingtone dúfala v triumf, uznala však kvality víťaznej Shiffrinovej (video+foto)

Vlhová v Killingtone piatykrát druhá

Shiffrinová má konte 350 bodov

27.11.2023 (SITA.sk) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nebola v nedeľňajšom slalome v americkom Killingtone ďaleko od jubilejného 30. víťazstva v seriáliV druhom kole vydala zo seba absolútne maximum, odhodila všetky zábrany a predviedla iskrivú jazdu, no na domácu Mikaelu Shiffrinovú to nakoniec nestačilo.V Killingtone tak už po piaty raz v kariére skončila na 2. priečke. „Nakoniec je z toho opäť druhé miesto. V druhej jazde som potrebovala zatlačiť, ak som chcela byť na špici. Keď som prešla cieľom, myslela som si, že to môže stačiť. Bolo by krásne konečne tu zvíťaziť, ale Mikaela bola silnejšia,“ vyhlásila 28-ročná Liptáčka podľa oficiálneho webu Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS). V hodnotení disciplíny si pozíciu líderky udržala Shiffrinová, ktorá nazbierala zatiaľ 250 bodov. Druhá je naďalej Dürrová so stratou 60 bodov, Vlhová je už tretia s mankom desiatich bodov na druhú pozíciu.V celkovom poradí SP si pozíciu vedúcej ženy upevnila Shiffrinová, ktorá má na svojom konte 350 bodov a pred druhou Vlhovou má náskok 84 bodov. Tretia je Švédka Sara Hectorová s odstupom ďalších 42 bodov, v nedeľu ju totiž klasifikovali až na 9. stupienku."Stále sme iba na začiatku sezóny, ktorá bude ťažká. Cítim sa dobre. Budeme ďalej tvrdo pracovať. Samozrejme, súboj medzi mnou a Mikaelou bude pokračovať. Chcem byť hlavne dobre pripravená,“ dodala Vlhová, ktorá si do štatistík pripísala 69. pódiové umiestnenie.Z Killingtonu sa najlepšie lyžiarky sveta sťahujú do Kanady, počas nasledujúceho víkendu sa v stredisku Tremblant uskutočnia dva obrovské slalomy. Najbližší slalom žien je naplánovaný na 21. december do francúzskeho Courchevelu.