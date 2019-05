Taliani s Nórmi prehrali, no dočkali sa prvého gólu na MS

Nórski hokejisti na MS. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Bratislava):



Taliansko - Nórsko 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)



Góly: 43. Miceli (Helfer) – 16. Reichenberg (Lesund, Martinsen), 42. Trettenes (Olimb, Valkvä Olsen), 44. Haga (Valkvä Olsen, Bonsaksen), 48. Lindström (Martinsen), 50. Olden (Holös, Olimb), 52. Röymark, 60. Espeland (Bull, Haga). Rozhodovali: Romasko (Rus.), Tufts (USA) - McCrank (Kan.), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8872 divákov.



Taliansko: Bernard – Trivellato, Hofer, McMonagle, Helfer, Zanatta, Tauferer, Marchetti, Pavlu – Traversa, Andergassen, Gander - Miceli, S. Kostner, Bardaro - Rosa, Ramoser, Insam - Deluca, Lambacher, Hochkofler



Nórsko: Holm - Bonsaksen, Holös, Lesund, Espeland, Johannesen, Bull, Nörstebö, Kaasastul - Thoresen, Olimb, Olden - Valkvä Olsen, Haga, Trettenes - Martinsen, Lindström, Reichenberg - Röymark, Forsberg, Roest



Tabuľka B-skupiny:



1. Rusko 5 5 0 0 0 26:3 15*



2. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 20:2 12



3. Česko 5 4 0 0 1 26:10 12*



4. Švédsko 4 3 0 0 1 28:7 9



---------------------------------------



5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 13:14 6



6. Nórsko 6 2 0 0 4 18:29 6



7. Rakúsko 5 0 0 0 5 6:28 0



---------------------------------------



8. Taliansko 6 0 0 0 6 1:45 0



*-istý postup do štvrťfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Hokejisti Nórska si pripísali na MS druhé víťazstvo, v sobotňajšom zápase bratislavskej B-skupiny rozdrvili Taliansko 7:1. "Azúroví" sa až v šiestom vystúpení na šampionáte dočkali prvého gólu, aj ten musel odobriť videorozhodca, zásah Angela Miceliho nohou v 43. minúte uznali arbitri ako neúmyselný.Nóri si hladkým triumfom definitívne zabezpečili zotrvanie v elitnej kategórii MS. Matematicky majú ešte šancu na postup do štvrťfinále, tá sa však pohybuje v rovine bezbrehej teórie. Museli by vo svojom záverečnom skupinovom dueli zdolať Lotyšov aspoň o osem gólov (v utorok o 16.15 h) a spoliehať sa na to, že obhajcovia titulu Švédi prehrajú všetky tri zostávajúce stretnutia, pričom proti Lotyšsku aj dostatočne vysoko. Taliani, ktorí zostávajú bez bodu na poslednej ôsmej priečke tabuľky, smerujú všetko svoje úsilie ku kľúčovému pondelkovému súboju s Rakúskom (20.15), v ktorom budú potrebovať k záchrane víťazstvo.Nóri mali v zápase jasnú hernú prevahu, častejšie držali puk na hokejkách, no Taliani si z brejkov takisto vedeli vytvoriť čisté šance. V 12. min. predviedli ukážkový protiútok, Miceli však v nájazde Holma neprekonal. "Vikingovia" sa prvýkrát strelecky presadili v 16. min., keď Lesundovu strelu úspešne tečoval Reichenberg - 0:1. "Azúroví" pokračovali v zahadzovaní tutoviek, prvého gólu na šampionáte sa nedočkali ani po šanciach Traversu či Tauferera. Na druhej strane favorizovaní Nóri mohli viackrát zvýšiť svoje vedenie, no proti bol skvelý Bernard. Podarilo sa im to až v 42. min. zásluhou Trettenesa. Na opačnej strane znížil Miceli tečom Helferovej strely a postaral sa tak o prvý gól Talianov na MS 2019. Musel ho ešte potvrdiť videorozhodca, ten uznal, že Miceliho zásah nohou bol neúmyselný. Severania si ale víťazstvo nenechali vziať, piatimi gólmi v rýchlom slede umlčali súpera a nakoniec sa zrodil aj celkom jednoznačný výsledok.