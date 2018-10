Taliani si ťažkú hlavu s monžým zamietnutím svojho rozpočtu nerobia

Na snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 4. októbra (TASR) - Talianska populistická vláda vo štvrtok poprela, že má obavy, že Európska komisia odmietne jej plán na ďalšie zvýšenie rozpočtového deficitu v budúcom roku. A naznačila, že neustúpi ani pod tlakom trhov.Po zvýšení rizikovej prirážky na talianske dlhopisy začiatkom týždňa vláda, ktorú tvorí antisystémové Hnutie piatich hviezd a pravicová Liga severu, v stredu (3.10.) revidovala svoj pôvodný zámer udržať deficit na úrovni 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP ) tri roky po sebe (2019-21). Minister hospodárstva Giovanni Tria avizoval, že v roku 2020 by sa mal znížiť na 2,2 % a nasledujúci rok 2021 na 2 % HDP.Ale cieľ pre rok 2019 nemá Taliansko v úmysle zmeniť, napriek tomu, že si za to vyslúžilo kritiku Európskej únie (EÚ), pretože jeho budúcoročný deficit (2,4 % HDP) bude trikrát vyšší, ako plánovala predchádzajúca vláda.Štátny tajomník talianskeho ministerstva hospodárstva Massimo Garavaglia v súvislosti s rozpočtovými cieľmi Ríma, ktoré musí do polovice mesiaca preskúmať Brusel, vo štvrtok vyhlásil:Garavaglia ďalej povedal, že vláda vo svojej prognóze na budúci rok, ktorá ešte nebola zverejnená, počíta s rastom HDP o 1,6 %. Analytici pritom predpovedajú Taliansku jeho zvýšenie o 1,2 %.Noviny La Repubblica zase napísali, že Európska komisia už poslala talianskym predstaviteľom neformálnu nótu, v ktorej uviedla, že odmietne plány ich výdavkov na budúci rok.Zdroje blízke hospodárskym komisárom v Bruseli však označili tieto informácie za. Komisia musí formálne prezentovať svoje stanovisko k návrhom rozpočtov členských štátov do konca mesiaca.Separátne podpredseda vlády a líder Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio poprel článok v Il Fatto Quotidiano, podľa ktorého sa vláda snaží preskupiť kabinet, a predovšetkým nahradiť ministra hospodárstva Triu v decembri alebo v januári.Ale zdá sa, že ani Di Maia sa nedotkli obavy predstaviteľov EÚ z plánovaného rozpočtového schodku Talianska. Podľa neho je to rozpočet pre ľudí. Vládne strany totiž v predvolebnej kampani sľubovali vyššie dôchodky a sociálne dávky a nižšie dane.Di Maio dodal, že rozpočet na rok 2019 neobsahujedaňové opatrenia proti bankám. Denník Il Sole 24 Ore totiž napísal, že Taliansko zvažuje zníženie daňových výhod pre banky v krajine ako súčasť opatrení na financovanie budúcoročného rozpočtu.