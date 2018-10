USA zaviedli sankcie voči tureckej spoločnosti i diplomatovi z KĽDR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. októbra (TASR) - Spojené štáty uvalili vo štvrtok sankcie na tureckú spoločnosť a niekoľko jednotlivcov za údajné nedodržiavanie sankcií voči Severnej Kórei. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na americké ministerstvo financií.To uviedlo, že sankcie boli uvalené na organizáciu SIA Falcon International Group pre obchodovanie so zbraňami a luxusným tovarom so Severnou Kóreou, čím došlo k porušeniu reštrikcií OSN voči Pchjongjangu.uviedol vo vyhlásení americký minister financií Steven Mnuchin. Zdôraznil, že USA saUSA uvalili sankcie tiež na výkonného riaditeľa firmy Hüseyina Sahina, generálneho manažéra Erhana Culha a severokórejského diplomata Ri Song-una, ekonomického a obchodného poradcu na severokórejskom veľvyslanectve v Mongolsku.Ri Song-un na začiatku tohto roka v Turecku rokoval s predstaviteľmi zo SIA Falcon o obchodných dohodách týkajúcich sa zbraní a luxusného tovaru, uviedol americký rezort financií.K príslušnému vyhláseniu došlo pred nedeľnou návštevou šéfa americkej diplomacie Mikea Pompea v Pchjongjangu, kde sa má stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Rozhovory sa budú týkať denuklearizácie a dokončenia príprav na druhý summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kimom.