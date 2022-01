Taliani stále nepoznajú meno nového prezidenta, víťaza nepriniesol ani druhý deň hlasovania

Kôl volieb bude zrejme viac

Voľby nemajú jasný zoznam kandidátov

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Talianski zákonodarcovia sa ani v utorok nezhodli na tom, kto by mal byť ďalším prezidentom krajiny. Svoje hlasy mohlo odovzdať 1 008 voliteľov, no ani druhý deň hlasovania, rovnako ako pondelok, nepriniesol víťaza.Počas prvých troch kôl, do stredy, je na zvolenie potrebná dvojtretinová väčšina. Počnúc štvrtkovým štvrtým kolom už bude kandidátom stačiť len jednoduchá väčšina - 505 hlasov.I to sa však môže podľa agentúry AP ukázať ako zložité, pričom pripomína, že v minulosti niektoré talianske voľby prezidenta potrebovali viac ako tucet kôl hlasovania, raz dokonca 23.Voľba 13. prezidenta Talianska sa v pondelok začala bez jasného zoznamu kandidátov. Premiér Mario Draghi síce naznačil, že je ochotný kandidovať za prezidenta, ktorý má sedemročné funkčné obdobie, no koaličné strany sa obávajú, že by jeho odchod z čela vlády vyvolal predčasné voľby. Mandát súčasného parlamentu sa končí v roku 2023.