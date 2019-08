Talianky majú na ME veľký cieľ, no najprv musia prekonať Slovenky

Na snímke tréner slovenských volejbalistiek Marco Fenoglio. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 31. augusta (TASR) - Talianske volejbalistky sú vlaňajšie vicemajsterky sveta a na ME triumfovali dvakrát za sebou v rokoch 2007 a 2009, ale odvtedy čakajú na medailu z európskeho šampionátu. Pomýšľajú na ňu teraz a ako úvodnú prekážku vo vyraďovacej fáze musia v druhom bratislavskom osemfinále (nedeľa, 18.00 h) prekonať domáce Slovenky.Talianky sa do Bratislavy presunuli z Lodže, kde na záver základnej skupiny podľahli Poľkám v päťsetovej bitke. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už budú zvyknuté, že publikum praje ich súperkám.povedala deň pred zápasom blokárka a kapitánka Cristina Chirichellová pre TASR.Pokiaľ Talianky v nedeľu naplnia úlohu veľkých favoritiek, na štvrťfinále sa opäť vrátia do poľského mesta a stretnú sa s víťazom úvodného bratislavského duelu medzi Ruskom a Belgickom (15.30 h).povedal tréner Davide Mazzanti, ktorý veľmi dobre pozná svojho krajana a kouča Sloveniek Marca Fenoglia:Desaťročné talianske čakanie na európsky úspech by rada ukončila aj Chirichellová: