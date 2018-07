Talianov pobúril Salviniho tvít s citátom Mussoliniho

Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 30. júla (TASR) - Taliansky pravicovo-populistický politik Matteo Salvini, ktorý je od júna ministrom vnútra a vicepremiérom, vyvolal v nedeľu pobúrenie príspevkom na sieti Twitter, kde citoval výrok niekdajšieho fašistického vodcu Benita Mussoliniho. Svojim kritikom odkázal "Tanti nemici, tanto onore", čo je možné preložiť ako "Čím viac nepriateľov, tým väčšia česť", informovala v pondelok tlačová agentúra DPA.Uvedený citát si Salvini navyše vypožičal práve v deň narodenia Mussoliniho (1883-1945). Opozícia upozornila, že šéf euroskeptickej strany Liga, ktorá vládne v koalícii s protisystémovým Hnutím piatich hviezd, sa týmto tvítom prihlásil k fašistickej propagande.vyhlásil predseda opozičných sociálnych demokratov Matteo Orfini. Salvini by sa mal podľa neho ospravedlniť alebo odstúpiť z ministerského postu.Poslanec ľavicovej strany Slobodní a rovní Federico Fornaro zase vyjadril názor, že Salvini chcel "Mussoliniho propagandistickou rétorikou" vyslať "jasný signál extrémnej pravici".Vodca talianskeho fašizmu Benito Mussolini vládol krajine vyše dvadsať rokov (1922-1943) a ako spojenec Adolfa Hitlera ju priviedol do druhej svetovej vojny. V roku 1945 Mussoliniho na úteku do Nemecka zadržali talianski komunistickí partizáni a bez procesu ho na druhý deň zastrelili. Niektorí Taliani však niekdajšieho diktátora dodnes uctievajú.Salvini často provokuje aj vyjadreniami namierenými proti cudzincom. Najnovšie komentoval obavy zo vzostupu rasizmu v Taliansku slovami, že ide o "vynález ľavice" a jediné, čo je naozaj alarmujúce, sú trestné činy páchané migrantmi. Ako minister vnútra presadzuje prísnu protimigračnú politiku, čo sa odrazilo na výraznom náraste obľúbenosti jeho strany medzi voličmi, upozornila DPA.