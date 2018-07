V Mali sa začalo sčítanie hlasov, v 716 miestnostiach sa však nevolilo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bamako 30. júla (TASR) - V africkom štáte Mali sa po nedeľňajších prezidentských voľbách začalo v pondelok so sčítaním hlasov.Aj keď malo hlasovanie na väčšine územia pokojný priebeh, po útokoch ozbrojencov a iných incidentoch nemohla časť občanov využiť volebné právo vo všetkých viac ako 20.000 volebných miestnostiach krajiny.Ako vyplýva z pondelkových informácií malijskej vlády, v celkove 716 volebných miestnostiach sa v nedeľu voliť nemohlo, a to predovšetkým na severe a v centrálnej časti krajiny. V meste Kidal došlo dokonca k ostreľovaniu volebnej miestnosti granátometmi.Prvé výsledky hlasovania sa očakávajú najskôr na sklonku týždňa.Znalci pomerov však nevylučujú, že v Mali by sa o dva týždne mohlo uskutočniť druhé kolo volieb hlavy štátu, v ktorom by sa rozhodovalo o budúcom prezidentovi medzi favorizovanou úradujúcou hlavou štátu Ibrahimom Boubacarom Keitom (73) a jeho o päť rokov mladším vyzývateľom Soumailou Cissém.